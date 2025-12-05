Türkiye'nin Dünya Kupası grubu! Rakiplerimiz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi, yarın ABD’nin başkenti Washington’da saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Ev sahibi ülkeler Kanada, Meksika ve ABD ile birlikte toplam 12 takım birinci torbada yer alacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA KAÇINCI TORBADA?

A Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçmesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası’nda 4. torbada yer alacak. Ev sahibi ülkeler Kanada, Meksika ve ABD birinci torbada bulunurken, ülke puanına göre belirlenen diğer takımlar dört torbaya ayrıldı. İspanya, Arjantin, Fransa ve İngiltere gibi takımlar da birinci torbada yer alacak ülkeler arasında sıralandı. Turnuvada toplam 48 takım bulunacak ve torbalar ülkelerin FIFA sıralamasına göre şekillendirildi.

Organizasyona katılımını garantileyen 42 ülke arasında Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarından birçok ekip yer aldı. Son 6 takım ise Avrupa’daki dört play-off yolundan ve iki kıtalararası play-off mücadelesinden Dünya Kupası bileti alacak. Türkiye’nin yer aldığı Avrupa play-off etabında yarı finallerde iki farklı yol oluşturuldu ve maçların 26 Mart ile 31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI RAKİPLERİ

A Milli Takım, play-off yarı finalinde evinde Romanya ile karşılaşacak. Türkiye bu mücadeleyi geçmesi halinde Dünya Kupası bileti için Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa play-off turunda dört farklı yol yer alırken, her yolun kazananı turnuvaya katılacak takımlar arasında olacak. Böylece Avrupa’dan toplam 4 takım daha organizasyona dahil olacak.

Play-off aşamasının dışında kıtalararası play-off turnuvasında da iki takım daha Dünya Kupası bileti elde edecek. Yeni Kaledonya-Jamaika ile Demokratik Kongo maçının galibi bir taraftan, Bolivya-Surinam ile Irak maçlarının galibi diğer taraftan Play-Off Turnuvası 1 ve 2 adına yerini alacak. Bu karşılaşmaların sonucuna göre dördüncü torbaya eklenecek her iki ekip de kura çekiminde yer alacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI GRUBU

Kura çekiminde hiçbir grupta aynı konfederasyondan birden fazla takım yer almayacak. Ancak UEFA takımları için bu kural esnetilerek her grupta en az bir, en fazla iki Avrupa temsilcisinin bulunmasına karar verildi. Bu düzenleme ile birlikte 16 Avrupa takımının bulunduğu turnuvada grup dağılımlarının daha dengeli bir yapıya sahip olması sağlandı. Turnuvada 12 gruba 4’er takım yerleştirilecek ve kura çekiminde torbalar bu doğrultuda kullanılacak.

2026 Dünya Kupası için bilet satışlarının yaklaşık 2 milyon seviyesine ulaştığı açıklandı. Turnuvanın statları ve müsabakaların başlama saatlerinin ise kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacağı belirtildi. Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek ve üç ülkede birden gerçekleştirilecek ilk Dünya Kupası olarak kayıtlara geçecek.