Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 15. haftası kapsamında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmaya saatler kala Galatasaray - Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Saat 20.00'de başlayacak olan Galatasaray - Samsunspor maçının hakeminin kim olduğu duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 19:00

Trendyol 'de heyecan 15. haftayla birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın açılış maçında ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

Galatasaray Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre 1 ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 33 puan toplayan sarı-kırmızlılar ligde 1. sırada yer alıyor. Galatasaray karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ligdeki liderliğini korumak istiyor.

Galatasaray Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

Samsunspor ise bu sezon oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 5. sırada bulunan Samsunspor 25 puan topladı. Samsunspor karşılaşmadan puan alarak üst sıralara olan yükselişini devam ettirmeyi hedefliyor.

Galatasaray Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Samsunspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray ile Samsunspor tarihleri boyunca toplam 67 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 45'inde sarı-kırmızılılar, 8'inde ise Samsunspor galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 14 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Galatasaray bu maçlarda 131 kere fileleri havalandırırken, Samsunspor ise 49 gol attı. Son 10 maçta ise 9 galibiyet ile Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray - Samsunspor maçında hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Türkmen'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta yapacak. TFF'nin yaptığı duyuruya göre karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olurken, VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#süper lig
#samsunspor
#beın sports
#mac
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.