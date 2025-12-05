Galatasaray Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 15. haftayla birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 33 puan toplayan sarı-kırmızlılar ligde 1. sırada yer alıyor. Galatasaray karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ligdeki liderliğini korumak istiyor.

Samsunspor ise bu sezon oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 5. sırada bulunan Samsunspor 25 puan topladı. Samsunspor karşılaşmadan puan alarak üst sıralara olan yükselişini devam ettirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Samsunspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray ile Samsunspor tarihleri boyunca toplam 67 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 45'inde sarı-kırmızılılar, 8'inde ise Samsunspor galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 14 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Galatasaray bu maçlarda 131 kere fileleri havalandırırken, Samsunspor ise 49 gol attı. Son 10 maçta ise 9 galibiyet ile Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray - Samsunspor maçında hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Türkmen'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta yapacak. TFF'nin yaptığı duyuruya göre karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olurken, VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.