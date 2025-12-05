Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Mavi Vatan'ın Çelik Kubbesi! GÖKSUR hedefi yerle bir etti, ASELSAN görüntüleri paylaştı

Mavi Vatan'da koruma kalkanı olacak ASELSAN'ın ürettiği GÖKSUR yakın hava sisteminin testleri sürüyor. ASELSAN satha yakın yüksek hızlı hedefi direkt vuruşla imha eden GÖKSUR'un görüntülerini paylaştı.

Türk savunma sanayisinin güçlü şirketlerinden , Mavi Vatan’a kalkan olacak GÖKSUR projesinin sistem geliştirmelerini sürdürüyor. ASELSAN, sosyal medya hesaplarından satha yakın yüksek hızlı hedefi direkt vuruş ile imha eden ASELSAN GÖKSUR’un görüntülerini paylaştı.

GÖKSUR, deniz yüzeyine yakın seyreden gemi savar füzelere karşı etkin koruma sağlıyor. Yapay zekâ özellikleriyle geliştirilmiş ileri atış kontrol sistemine sahip olan GÖKSUR, denizlerdeki kabiliyetleri bir üst seviyeye taşıyor.

MAVİ VATANIN SAVUNMASINI ÜST DÜZEYE TAŞIYACAK

GÖKSUR, 360 derece tehdit imha kabiliyeti, yeni nesil kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı güdümlü mermi, satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik, çoklu angajman kabiliyeti, destekli atış kontrol sistemi, modüler mimari tasarımı sayesinde farklı boyutlardaki platformlara entegrasyon kolaylığı, müstakilen ve/veya platformun savaş yönetim sistemine entegre çalışabilme kabiliyeti, veri bağı ile uplink/downlink ara safha güdüm yetenekleri ile Türkiye'nin mavi vatanını savunma kabiliyetini üst düzeye taşıyacak.

GEMİLERİN ÇELİK KUBBESİ

Gemilerin çelik kubbesi olarak atfedilen ASELSAN GÖKSUR'un yakın hava sisteminin dikey atış versiyonu da başarıyla test edildi. GÖKSUR'un modüler yapısı ile pek çok fırkateyn ve korvete uyarlanabilmesi nedeniyle yüksek ihracat potansiyeli de bulunuyor.

ETİKETLER
#yapay zeka
#savunma sanayi
#aselsan
#hava savunma
#Göksur
#Deniz Savunması
#Füze Sistemleri
#Teknoloji
