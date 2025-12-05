Menü Kapat
Gaziantep'te okula giden öğrenciye bilerek çarpıp kaçtı! Bakan Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Sabretsek ne olur?

Gaziantep'te bir araç sürücüsü, okula giden çocuğa çarpıp kaçtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın videosunu paylaşarak "Okula giden evladımıza bilerek çarpmak! Bu olayın izahı yok!" sözleriyle sürücünün yakalandığını duyurdu.

05.12.2025
05.12.2025
'in Şehitkamil ilçesinde okula giden bir çocuğa çarpan araç sürücüsü, olay yerinden kaçtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücüsünün bilerek çarpıp kaçtığını gösteren videoyu paylaşarak olayla ilgili gelişmeyi haber verdi.

Paylaşımını "Okula giden evladımıza bilerek çarpmak! Bu olayın izahı yok!" başlığını atan Yerlikaya, sürücünün yakalandığını bildiren açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, okula gittiği sırada 15 yaşındaki evladımız Berat’a çarpıp olay yerinden kaçan A.B. isimli yakalandı.
Gereği Yapıldı

Direksiyon başındaki her ihmal; bir anneye, bir babaya, bir aileye hayatları boyunca unutamayacakları büyük bir acı bırakır.

Gaziantep'te okula giden öğrenciye bilerek çarpıp kaçtı! Bakan Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Sabretsek ne olur?

Biraz sabretsek ne olur? Biraz beklesek ne olur? Çocuğun bacağına ya bir şey olsaydı? Değer mi?

"YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİMİZİN AMACI"

Kazaları önlemek,
Can kaybını en aza indirmek,
Sürücülerin davranış biçimlerini
olumlu yönde değiştirerek, kültürü oluşturmak.

Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir.

Trafik güvenliğini hiçe sayanları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1996947278947365245

