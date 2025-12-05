Alexander Sörloth transferinde sürpriz: Devreye girdiler!

Alexander Sörloth'un Fenerbahçe'ye transferinde bambaşka bir senaryo ortaya çıktı. Esasen ise yıldız golcü; Süper Lig'e gelmeye temkinli yaklaşırken, Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United devreye girdi.

ATLETICO MADRID'DEN ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİ İÇİN SON KARAR

Kırmızı beyazlılar; halihazırda Fenerbahçe ve Newcastle United ile anılan Alexander Sörloth'un, takımdan ayrılması için 30 milyon Euroluk bonservis bedeli belirledi! İlave olarak da Alexander Sörloth'un 'evet' diyeceği bir takımın bu minvalde bir ödeme yapması durumunda, Atletico Madrid de Alexander Sörloth'un kontratından çıkma kararı aldı.

ALEXANDER SORLOTH VE ATLETICO MADRID PERFORMANSI

Bu sezon 18 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol atmıştı.