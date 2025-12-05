Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Alexander Sörloth transferinde sürpriz: Devreye girdiler!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Alexander Sörloth için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanya basını, Alexander Sörloth'un Newcastle United tarafından izlendiğini duyurdu.

Alexander Sörloth transferinde sürpriz: Devreye girdiler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 18:57

Alexander Sörloth'un Fenerbahçe'ye transferinde bambaşka bir senaryo ortaya çıktı. Esasen ise yıldız golcü; Süper Lig'e gelmeye temkinli yaklaşırken, Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United devreye girdi.

Alexander Sörloth transferinde sürpriz: Devreye girdiler!

ATLETICO MADRID'DEN ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİ İÇİN SON KARAR

Kırmızı beyazlılar; halihazırda Fenerbahçe ve Newcastle United ile anılan Alexander Sörloth'un, takımdan ayrılması için 30 milyon Euroluk bonservis bedeli belirledi! İlave olarak da Alexander Sörloth'un 'evet' diyeceği bir takımın bu minvalde bir ödeme yapması durumunda, Atletico Madrid de Alexander Sörloth'un kontratından çıkma kararı aldı.

Alexander Sörloth transferinde sürpriz: Devreye girdiler!

ALEXANDER SORLOTH VE ATLETICO MADRID PERFORMANSI

Bu sezon 18 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol atmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ALEXANDER SORLOTH'UN KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR?
Yıldız forvetin, Atletico Madrid ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.
İLGİLİ HABERLER
İrfan Can Kahveci'ye güle güle: Fenerbahçe'de büyük veda!
Fenerbahçe orta sahasında 10 milyon Euroluk ayrılık bileti!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
