 Selahattin Demirel

Kahramanmaraş'ta şüpheli koku! Öğrenciler hastanelik oldu, okul tatil edildi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir ortaokulda kaynağı henüz belirlenemeyen kokudan etkilenen 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Okulda bugün için eğitime tedbire amaçlı ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili açıklama yaptı.

05.12.2025
18:46
05.12.2025
18:51

merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde okulları yıkılan ve bu nedenle Gazipaşa Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören Kahramanmaraş Ortaokulu öğrencilerinin bir kısmı, kaynağı henüz belirlenemeyen koku nedeniyle rahatsızlandı.

SAĞLIK, POLİS, AFAD VE DOĞAL GAZ FİRMASI EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Okul yönetimi, öğrencileri binadan tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ile özel donanımlı itfaiye, AFAD ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta şüpheli koku! Öğrenciler hastanelik oldu, okul tatil edildi

Nefes almakta güçlük çeken ve öksüren 17 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı. Okulda eğitime tedbir amaçlı bugün ara verildi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, teneffüsteyken henüz kaynağı belirlenemeyen bir kokunun hissedildiği, bunun üzerine öğrencilerin tedbir amaçlı hızlıca toplanma alanına yönlendirilerek, binanın tahliye edildiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta şüpheli koku! Öğrenciler hastanelik oldu, okul tatil edildi

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olayın ardından sağlık ekipleri, emniyet, AFAD, itfaiye ve ilgili kurumlar kısa sürede okulda gerekli incelemeleri gerçekleştirmiş, binada herhangi bir zehirlenmeye neden olabilecek bulguya rastlanmamıştır. Etkilenme şüphesi bulunan öğrenciler, UMKE ekiplerince yapılan ilk değerlendirmenin ardından sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Hastanelerde yapılan tetkiklerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamış olup öğrenciler müşahede amaçlı gözlem altında tutulmaktadır. Süreç tüm birimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir."

