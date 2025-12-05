Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Dünya Kupası kura çekimi CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

Dünya Kupası kura çekimi canlı yayın ile ekranlara geliyor, Türkiye’nin Dünya Kupası rakipleri belli oluyor! 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvanın grup yapısını belirleyecek. İlk kez 48 ülkenin katılacağı organizasyon için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı. İşte Dünya Kupası kura çekimi canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünya Kupası kura çekimi CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri belli oluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 19:22

2026 Dünya Kupası grup bu akşam gerçekleştirilecek. Washington’da yapılacak çekilişle gruplar netleşirken turnuvaya katılacak takımların stat ve maç takvimi ise cumartesi günü açıklanacak.

Dünya Kupası kura çekimi CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Kura çekimi, ’nin başkenti Washington’da saat 20.00’de yapılacak ve FIFA TV üzerinden takip edilebilecek. İnternet bağlantısı olan kullanıcılar telefon, tablet veya bilgisayar aracılığıyla platforma erişim sağlayabilecek. Çekilişin canlı yayınlanmasıyla birlikte turnuvaya katılmaya hak kazanan 42 ülkenin yer aldığı torbalar resmen şekillenmiş olacak.

Dünya Kupası kura çekimi CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

Kura çekiminde ayrıca play-off aşamasından gelecek takımlar için ayrılan yerler de yer alacak. Avrupa’daki dört play-off yolunun yanı sıra kıtalararası play-off etabından iki takım daha turnuvaya dahil olacak. İlk kez düzenlenecek 48 takımlı Dünya Kupası formatında her grupta en az bir ve en fazla iki UEFA takımının bulunması planlanıyor.

Dünya Kupası kura çekimi CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Kura çekimi FIFA TV tarafından canlı yayınlanacak. Platform üzerinden yapılacak yayın, turnuvayı takip etmek isteyenler için ücretsiz erişim sağlarken internet bağlantısı olan tüm cihazlar üzerinden izlenebilecek. Yayının hem mobil hem de masaüstü cihazlarda sorunsuz biçimde takip edilebilmesi mümkün olacak.

Dünya Kupası kura çekimi CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

Turnuvanın kura çekimi ile birlikte maçların statları ve başlama saatleri ise cumartesi günü duyurulacak. Böylece hem katılımcı ülkeler hem de futbolseverler Dünya Kupası programının tüm aşamalarına erişebilecek. Kura çekiminin ardından turnuvanın genel takvimi tamamen netleşmiş olacak.

Dünya Kupası kura çekimi CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

DÜNYA KUPASI TORBALARI

'nda ev sahibi ülkeler , ve ABD birinci torbada yer alıyor. Bu üç ülkeye ek olarak, sıralaması yüksek olan İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Almanya da aynı torbada bulunuyor. Turnuvaya katılım gösteren 42 takımın geri kalanı ise ülke puanlarına göre 12’şer takımdan oluşan ikinci, üçüncü ve dördüncü torbalara dağıtıldı.

Dünya Kupası kura çekimi CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

İkinci torbada Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya ve Avustralya yer alıyor. Üçüncü torbada Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan ve Güney Afrika bulunurken, dördüncü torbada ise Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda ile Avrupa ve kıtalararası play-off’tan gelecek takımlar yer alacak.

Dünya Kupası kura çekimi CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri, play-off turunun sonuçlanmasının ardından kesinleşecek. Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak ve bu maçı geçmesi halinde finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda mücadele edecek. Yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026, final ise 31 Mart 2026’da oynanacak.

Dünya Kupası kura çekimi CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

Türkiye play-off turunu geçmesi durumunda 2026 Dünya Kupası’na dördüncü torbadan katılacak. Bu nedenle kura çekiminde üçüncü ve ikinci torbadan güçlü rakiplerle eşleşme ihtimali bulunacak. Turnuvaya katılımın kesinleşmesiyle birlikte millilerin grup yapısı da resmen belirlenmiş olacak.

ETİKETLER
#Meksika
#abd
#kanada
#kura çekimi
#fıfa
#2026 dünya kupası
#Grup Aşaması
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.