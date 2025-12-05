Dünya Kupası kura çekimi CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi bu akşam gerçekleştirilecek. Washington’da yapılacak çekilişle gruplar netleşirken turnuvaya katılacak takımların stat ve maç takvimi ise cumartesi günü açıklanacak.

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Kura çekimi, ABD’nin başkenti Washington’da saat 20.00’de yapılacak ve FIFA TV üzerinden takip edilebilecek. İnternet bağlantısı olan kullanıcılar telefon, tablet veya bilgisayar aracılığıyla platforma erişim sağlayabilecek. Çekilişin canlı yayınlanmasıyla birlikte turnuvaya katılmaya hak kazanan 42 ülkenin yer aldığı torbalar resmen şekillenmiş olacak.

Kura çekiminde ayrıca play-off aşamasından gelecek takımlar için ayrılan yerler de yer alacak. Avrupa’daki dört play-off yolunun yanı sıra kıtalararası play-off etabından iki takım daha turnuvaya dahil olacak. İlk kez düzenlenecek 48 takımlı Dünya Kupası formatında her grupta en az bir ve en fazla iki UEFA takımının bulunması planlanıyor.

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Kura çekimi FIFA TV tarafından canlı yayınlanacak. Platform üzerinden yapılacak yayın, turnuvayı takip etmek isteyenler için ücretsiz erişim sağlarken internet bağlantısı olan tüm cihazlar üzerinden izlenebilecek. Yayının hem mobil hem de masaüstü cihazlarda sorunsuz biçimde takip edilebilmesi mümkün olacak.

Turnuvanın kura çekimi ile birlikte maçların statları ve başlama saatleri ise cumartesi günü duyurulacak. Böylece hem katılımcı ülkeler hem de futbolseverler Dünya Kupası programının tüm aşamalarına erişebilecek. Kura çekiminin ardından turnuvanın genel takvimi tamamen netleşmiş olacak.

DÜNYA KUPASI TORBALARI

2026 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkeler Kanada, Meksika ve ABD birinci torbada yer alıyor. Bu üç ülkeye ek olarak, sıralaması yüksek olan İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Almanya da aynı torbada bulunuyor. Turnuvaya katılım gösteren 42 takımın geri kalanı ise ülke puanlarına göre 12’şer takımdan oluşan ikinci, üçüncü ve dördüncü torbalara dağıtıldı.

İkinci torbada Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya ve Avustralya yer alıyor. Üçüncü torbada Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan ve Güney Afrika bulunurken, dördüncü torbada ise Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda ile Avrupa ve kıtalararası play-off’tan gelecek takımlar yer alacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri, play-off turunun sonuçlanmasının ardından kesinleşecek. Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak ve bu maçı geçmesi halinde finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda mücadele edecek. Yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026, final ise 31 Mart 2026’da oynanacak.

Türkiye play-off turunu geçmesi durumunda 2026 Dünya Kupası’na dördüncü torbadan katılacak. Bu nedenle kura çekiminde üçüncü ve ikinci torbadan güçlü rakiplerle eşleşme ihtimali bulunacak. Turnuvaya katılımın kesinleşmesiyle birlikte millilerin grup yapısı da resmen belirlenmiş olacak.