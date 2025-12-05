Galatasaray'a Sacha Boey transferinde ters köşe!

Kategoriler
Galatasaray'ın kiralamak istediği eski futbolcusu Sacha Boey, an itibarıyla tercihini İngiltere'den yana kullandı. Halihazırda Crystal Palace'ın transfer listesinde olan Sacha Boey, menajerler aracılığıyla Premier Lig ekibine olumlu dönüş yaptı.
Galatasaray'a dönmek istemeyen Sacha Boey, Crystal Palace ile söz kesti. Esasen ise Fransız sağ bek, Galatasaray sonrasında Bayern Münih'te aradığını bulamamış ve rotasyon oyuncusu olmuştu.
Bayern Münih ile bu sezon 625 dakika sahada kalabilen Sacha Boey, 1 asistlik katkı sağlamıştı.