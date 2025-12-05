Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Yasin Kol kritiği!

Yasin Kol'un derbideki performansı tartışma konusu olurken, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu sürece farklı şekilde yaklaştı. Esasen ise değerlendirme faktörlerine dikkat çeken Gündoğdu, yerli hakemlere de destek istedi.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU'DAN HAKEM KRİTİKLERİ

"Günümüzde maalesef algıyla gerçeklik arasındaki fark biraz açık. Biz gerçeklerle ilgilenmeyi tercih ediyoruz. Maçta kritik pozisyonlardaki hata oranına; oyunun seyrine etki edilip edilmediğine ve kontrolün sağlanıp sağlanmadığına bakarız. Bu tür kare kare alınan ve yoruma açık konuları bir tarafa evirmeyi tercih etmeyiz. Böyle bir yaklaşım var ve bu her yerde görülüyor ancak onlarla ilgili yorum yapmam. Bu salondaki genç arkadaşlarımız varken yabancı hakem konuşmayı doğru bulmam. Gençlerimiz var. Biz bu gençlere yatırım yapalım ve onlara kafa yoralım."