Putin'den Hindistan açıklaması

Vladimir Putin, Hindistan-Rusya arasındaki ilişkilere yönelik açıklamada bulundu. Putin, Moskova ve Yeni Delhi arasındaki stratejik ortaklığın eşitlik, karşılıklı saygı ve çıkar gözetimi çerçevesinde geliştiğini söyleyerek, Rusya’nın Hindistan ile temelleri geçtiğimiz yüzyılın ortasında atılan sıkı dostluğuna yürekten paha biçtiğini vurguladı. Putin, Hint kültüründen bir atasözünü dile getirerek, "Hindistan’da şöyle dendiğini biliyorum; ‘Birlikte yol alıyoruz, birlikte büyüyoruz.’ Bu sözler Rusya-Hindistan ilişkilerinin ruhunu, karakterini ve geleneklerini çok iyi bir şekilde yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Rus lider, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) uzmanların Hindistan’ın geleceğinin şekillendirilmesinde önemli rol oynadığını hatırlatarak, Hindistan halkının refahı için ortak şekilde yürütülen kapsamlı endüstri, enerji ve altyapı tesisleri projeleri ile uzay programlarının geliştirilmesindeki işbirliğinin altını çizdi. Putin ayrıca, Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin özel ayrıcalıklı stratejik ortaklık gibi daha da ileri bir seviyeye taşınmasını sağlayan ortak bildirinin 15 yıl önce Aralık ayında kabul edildiğini hatırlattı. Programın ardından Putin, Rusya’ya dönmek üzere Delhi’deki askeri üste bulunan başkanlık uçağına geçti.

PUTİN, MODİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Putin, Hindistan’daki ziyareti kapsamında dün havalimanında Murmu ve Modi tarafından karşılanmasının ardından Mahatma Gandhi Anıtını ziyaret ederek anıta çelenk bırakmış, daha sonra da Haydarabad Sarayı'nda Modi ile bir araya gelmişti. İki lider arasındaki görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra ülkeler arasındaki ekonomik ve stratejik ortaklığa ilişkin başlıklar da ele alınmış, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta barışın sağlanması için ABD ile yürütülen görüşmelerin ayrıntılarına değinilmişti.