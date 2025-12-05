Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Putin'den Hindistan açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyareti kapsamında bulunduğu Hindistan’da onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı. İki ülke marşlarının çalındığı etkinlikte Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi’nin ile beraberlerindeki Hindistanlı ve Rus yetkililer de yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 20:50

, - arasındaki ilişkilere yönelik açıklamada bulundu. Putin, Moskova ve Yeni Delhi arasındaki stratejik ortaklığın eşitlik, karşılıklı saygı ve çıkar gözetimi çerçevesinde geliştiğini söyleyerek, Rusya’nın Hindistan ile temelleri geçtiğimiz yüzyılın ortasında atılan sıkı dostluğuna yürekten paha biçtiğini vurguladı. Putin, Hint kültüründen bir atasözünü dile getirerek, "Hindistan’da şöyle dendiğini biliyorum; ‘Birlikte yol alıyoruz, birlikte büyüyoruz.’ Bu sözler Rusya-Hindistan ilişkilerinin ruhunu, karakterini ve geleneklerini çok iyi bir şekilde yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Rus lider, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) uzmanların Hindistan’ın geleceğinin şekillendirilmesinde önemli rol oynadığını hatırlatarak, Hindistan halkının refahı için ortak şekilde yürütülen kapsamlı endüstri, enerji ve altyapı tesisleri projeleri ile uzay programlarının geliştirilmesindeki işbirliğinin altını çizdi. Putin ayrıca, Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin özel ayrıcalıklı stratejik ortaklık gibi daha da ileri bir seviyeye taşınmasını sağlayan ortak bildirinin 15 yıl önce Aralık ayında kabul edildiğini hatırlattı. Programın ardından Putin, Rusya’ya dönmek üzere Delhi’deki askeri üste bulunan başkanlık uçağına geçti.

PUTİN, MODİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Putin, Hindistan’daki ziyareti kapsamında dün havalimanında Murmu ve Modi tarafından karşılanmasının ardından Mahatma Gandhi Anıtını ziyaret ederek anıta çelenk bırakmış, daha sonra da Haydarabad Sarayı'nda Modi ile bir araya gelmişti. İki lider arasındaki görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra ülkeler arasındaki ekonomik ve stratejik ortaklığa ilişkin başlıklar da ele alınmış, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta barışın sağlanması için ABD ile yürütülen görüşmelerin ayrıntılarına değinilmişti.

ETİKETLER
#rusya
#vladimir putin
#hindistan
#Ukrayna Savaşı
#Dış Politika
#Stratejik Ortaklık
#Bölgesel Ilişkiler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.