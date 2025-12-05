Samsunspor'da Yüksel Yıldırım'dan TFF'ye net mesaj: İstifaya davet etti!

Galatasaray-Samsunspor maçına son dakikalardaki penaltı pozisyonu damga vurdu. Hakem Mehmet Türkmen ile VAR'ın birlikte aldığı kararla pozisyon detaylı incelenmezken, zorlu mücadelede sonrasında Samsunspor cephesinde sert açıklamalar yapıldı.

SAMSUNSPOR'DA YÜKSEL YILDIRIM'DAN TFF'YE ÇAĞRI

Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım adeta ateş püskürdü ve "Bize hakem oyunu olacak, derbinin intikamını inşallah bizden almazlar dedim. Aldılar! Filler tepişirken çimler ezilir. Fenerbahçe ve Galatasaray tepişiyor, olan bize olacak dedim. Birebir aynısı oynandı. Yüksel Yıldırım bir şey söylüyorsa bütün Türkiye bana saygı duymalı. Mehmet Türkmen'e güveniyoruz dedim. Göz göre göre bizi yok ettiler. İkinci yarı benim kulaklarım tıkandı. Galatasaray seyircisi Samsunspor'u ıslıklıyor. İkinci yarı biz daha iyi oynadık. Gol yedik, uzatmalarda. Allah belasını versin, biz uzatmalarda hep gol mü yiyeceğiz? 1 puanı zorla çaldılar. Tüm Türkiye’nin penaltı dediği pozisyonda ne hakem penaltı çalıyor ne de VAR çağırıyor. Sonuçta bizim bir puanımız gitti. Ne kadar cesurmuş bu hakemler ya! Nereden alıyorlar bu cesareti! Buradan söylüyorum, TFF Başkanı istifa etsin çünkü kimse sözünü dinlemiyor." ifadelerini kullandı.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

"Bu gece tam anlamıyla futbol adına kara bir gece yaşanmıştır.

Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen, her fırsatta müsabaka hakemlerinin vahim kararlarıyla karşı karşıya kalmaktayız.

Kulübümüzün ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’ın açıklamalarına rağmen, müsabaka hakemlerinin kendilerini ve kararlarını düzeltmediği; aksine her müsabakada bir öncekine göre çok daha kötü kararlar verdiği görülmektedir.

Bu geceki müsabakanın son dakikalarında açık bir şekilde penaltımız verilmemiştir. Pozisyon görmezden gelinmiştir. Topun rakip takım futbolcusuna temas ettiği yok sayılmıştır. Sürekli takımımız aleyhine verilen tek taraflı kararlar bu gece artık arşa çıkmıştır.

Türk futbolundan bu denli kötü kararların ve bu kararları verenlerin acilen temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ülkemizin değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarını bir an evvel gereğini yapmaya davet ediyoruz.

Bu gece açık bir şekilde penaltı kuralı uygulanmamıştır. Bunu da tarihe not edin!"