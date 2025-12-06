Menü Kapat
16°
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de

Bazı bakanlıkların da içinde bulunduğu önemli kurum ve kuruluşlarda atama ve görevden almalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan görev değişiklikleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 00:38
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 00:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte önemli kurum ve kuruluşlarda görev değişiklikleri yaşandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA YÖNETİCİ DEĞİŞİKLİĞİ

Görev değişiklikleri ve görevden almalarla ilgili karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alındı ve yerine İsmail Aydın atandı.

Bakanlıkta açık bulunan Başmüfettişliğe ise Müfettiş Musa Eker getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığında ise Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Azal, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Bedriye Bilgici Koçdemir ve Onur Güneş, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Osman Kılınçel, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Türkay ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Koca atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de

TMO YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE YENİ İSİM

Genel Müdürlüğüne açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Halil Yanık getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Alper Avluk atandı. Milli Eğitim Bakanlığında ise Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir görevden alındı.

DSİ'DE 2 BÖLGE MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca karar ile birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6’ncı Bölge Müdürü Celal Tokalak ve 9’uncu Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı görevden alındı. Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine ise Hakkı Karabörklü atandı.

