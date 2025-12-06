Kongre merkezinde dini değerleri aşağılayan heykel için soruşturma: İki şüpheli tutuklandı

İstanbul'da bir fuarda sergilenen ve İslam dinine ait sembollere yönelik dini değerleri hedef alan heykel tepki çekti. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında sarıklı ve sakallı insan başı figürünün de bulunduğu 4 başlı canavarı tasvir eden heykelin temsilinde rol alan iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.