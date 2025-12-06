Menü Kapat
Ramazan
16°
 Bengü Sarıkuş

Türk Yatırım Fonu'nun operasyonel faaliyetleri başladı

Türk Yatırım Fonu yönetim kurulu, guvernörler toplantısı sonrasında fonun operasyonel faaliyetlerinin başladığını ve finansman faaliyetlerinin 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar başlayacağını duyurdu.

Türk Yatırım Fonu, üye devletleri genelinde projeleri finanse etme yetkisiyle Türk devletleri tarafından ortaklaşa kurulan ilk uluslararası finans kuruluşu. Toplantı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine Bişkek'te Kırgızistan Ekonomi ve Bakanı Bakıt Sıkıdov'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Fon, ticaretin genişlemesini, ve odaklı bağlantısallığın iyileştirilmesini ve sınır ötesi yatırımların artırılmasını destekleyerek Türk ülkeleri arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Türk Yatırım Fonu'nun operasyonel faaliyetleri başladı

Türk Yatırım Fonu yönetim kurulu, fonun operasyonel faaliyetlerine başlama kararının, üye devletler arasında kurumun kaynak dağıtımına ve öncelikli projelerin ilerletilmesine yönelik artan beklentilere yanıt verdiğini belirtti. Bişkek'te ikinci oturum için toplanan Guvernörler Kurulu, usul kurallarını kabul ederek, fonun 2024 Yıllık Raporu ve Denetlenmiş Mali Tabloları'nı onayladı.

Türk Yatırım Fonu'nun operasyonel faaliyetleri başladı

Guvernörler, üye devletler genelindeki koordineli çabaların ardından faaliyetler için gereken kurumsal çerçevenin çoğunun 2025 yılında tamamlandığını kaydetti. Proje hazırlıklarına ilişkin çalışmaları devam etmekte olan operasyonel çerçevenin 2026 başlarında uygulamaya konulmasıyla finansman faaliyetlerinin başlaması bekleniyor. Fon ayrıca, gelecekteki eş finansman düzenlemeleri için zemin hazırlamak üzere çeşitli bölgesel ve uluslararası finans kuruluşlarıyla istişarelerde bulunuyor.

Türk Yatırım Fonu'nun operasyonel faaliyetleri başladı

Toplantıda ayrıca Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Fon'un Özbekistan Guvernörü Laziz Kudratov, Guvenörler Kurulu Başkanı seçildi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve Fon'un Azerbaycan Guvernörü Mikayil Cabbarov ise bir sonraki yıllık toplantıya kadar görev yapmak üzere Başkan Yardımcısı seçildi. Kurul ayrıca, üçüncü yıllık toplantısını 2026 yılının ikinci yarısında Taşkent'te düzenlemeyi değerlendirecek.

