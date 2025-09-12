İBB'den toplu taşıma ücretlerine zam talebi

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine yönelik yeni zam teklifi İBB Meclisi’nin gündemine taşındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, toplu taşıma araçları, taksiler ve okul servislerini kapsayan “Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi” çalışmalarını tamamladı.

YÜZDE 30 ZAM TEKLİFİ

Komisyonun hazırladığı raporda, toplu ulaşıma yüzde 30 oranında artış yapılması önerildi. Buna göre:

Elektronik tam bilet 27 liradan 35 liraya,

27 liradan 35 liraya, Mavi Kart (abonman) 2.120 liradan 2.748 liraya,

2.120 liradan 2.748 liraya, Üsküdar–Eminönü vapur seferi 34,20 liradan 44,33 liraya,

34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy–Eminönü ve Kadıköy–Beşiktaş seferleri 38,11 liradan 49,40 liraya,

38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı–Adalar hattı 100,45 liradan 130,22 liraya yükseltilecek.

TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİ

Taksilerde de önemli artışlar öngörülüyor:

Açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya,

42 liradan 54,50 liraya, Kilometre başına ücret 28 liradan 36,30 liraya,

28 liradan 36,30 liraya, Saatlik zaman tarifesi 350 liradan 453,71 liraya,

350 liradan 453,71 liraya, Kısa mesafe ücreti 135 liradan 175 liraya çıkarılacak.

Minibüslerde “indibindi” ücretleri mesafeye göre 25 liradan 32,50 liraya, 30 liradan 39 liraya kadar değişen oranlarda artırılacak. Öğrenci tarifesi ise 16 liradan 21 liraya yükseltilecek.

SERVİS ÜCRETLERİ

Okul servislerinde 0-1 km mesafe ücreti 2.605 liradan 3.376 liraya,

0-1 km mesafe ücreti 2.605 liradan 3.376 liraya, Personel servislerinde 1.355 liradan 1.757 liraya çıkarılacak.

Yeni ücretlerin 15 Eylül’den itibaren geçerli olması planlanıyor.

AK PARTİ’DEN İTİRAZ

AK Parti Grubu, teklifin yer aldığı gündem maddesine muhalefet şerhi koydu. Şerhte, ocak ayında yapılan yüzde 35’lik artışın mevcut maliyetleri fazlasıyla karşıladığı, bu nedenle yeni bir zamma gerek olmadığı belirtildi.

DAHA ÖNCEKİ ZAMLAR

15 Ocak 2025’te ulaşıma yüzde 35 zam yapılmıştı.

26 Haziran’daki UKOME toplantısında ise İBB’nin sunduğu yüzde 21,29’luk ek zam teklifi, Bakanlık temsilcilerinin oylarıyla reddedilmişti.

Bundan sonraki düzenlemelerde zam kararlarının İBB Meclisi’nde alınacağı duyurulmuştu.

Bugün yapılacak oturumda, CHP grubunun çoğunluğu nedeniyle yüzde 30’luk zam teklifinin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.