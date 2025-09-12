İBB'den toplu taşıma ücretlerine zam talebi

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine yönelik yeni zam teklifi İBB Meclisi’nin gündemine taşındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, toplu taşıma araçları, taksiler ve okul servislerini kapsayan “Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi” çalışmalarını tamamladı.
Komisyonun hazırladığı raporda, toplu ulaşıma yüzde 30 oranında artış yapılması önerildi. Buna göre:
Taksilerde de önemli artışlar öngörülüyor:
Minibüslerde “indibindi” ücretleri mesafeye göre 25 liradan 32,50 liraya, 30 liradan 39 liraya kadar değişen oranlarda artırılacak. Öğrenci tarifesi ise 16 liradan 21 liraya yükseltilecek.
Yeni ücretlerin 15 Eylül’den itibaren geçerli olması planlanıyor.
AK Parti Grubu, teklifin yer aldığı gündem maddesine muhalefet şerhi koydu. Şerhte, ocak ayında yapılan yüzde 35’lik artışın mevcut maliyetleri fazlasıyla karşıladığı, bu nedenle yeni bir zamma gerek olmadığı belirtildi.
15 Ocak 2025’te ulaşıma yüzde 35 zam yapılmıştı.
26 Haziran’daki UKOME toplantısında ise İBB’nin sunduğu yüzde 21,29’luk ek zam teklifi, Bakanlık temsilcilerinin oylarıyla reddedilmişti.
Bundan sonraki düzenlemelerde zam kararlarının İBB Meclisi’nde alınacağı duyurulmuştu.
Bugün yapılacak oturumda, CHP grubunun çoğunluğu nedeniyle yüzde 30’luk zam teklifinin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.