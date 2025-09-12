Şehir dışında üniversite okumak cep yakıyor: Aylık giderler asgari ücretin iki katına çıktı!

Üniversite eğitimine ailesinden uzakta devam eden öğrenciler için yeni akademik yıl oldukça yüksek maliyetlerle başladı. Eğitim-İş’in araştırmasına göre, büyük şehirlerde eğitim görmek öğrenciler için aylık ortalama giderleri asgari ücretin iki katını aşarak 50 bin TL’ye kadar çıktı. Üniversiteye ilk kez başlayan öğrencilerin başlangıç masrafları ise 100 bin TL’yi geçti.

BARINMA MASRAFLARI ZİRVEDE YER ALDI

Öğrencilerin en büyük gider kalemi barınma oldu. Özel yurt ücretleri Ankara’da ortalama 38 bin 500 TL, İstanbul’da 40 bin TL, İzmir’de ise 29 bin TL civarında. Kendi evini kiralamayı düşünen öğrenciler ise kira ve depozito için ortalama 25 bin TL harcamak zorunda kalıyor.

YEMEK VE SOSYAL HAYAT CEP YAKIYOR

Sadece bir öğün yemek için öğrencilerin aylık harcaması ortalama 12 bin TL olarak belirlendi. Sosyal yaşam da ayrı bir yük olarak karşımıza çıkıyor. Kahve veya çay eşliğinde arkadaşlarla vakit geçirmek aylık yaklaşık 6 bin TL’yi buluyor. Ulaşım giderleri ise şehirden şehre değişiyor; Ankara’da aylık abonman 350 TL, İstanbul’da 380 TL, İzmir’de 480 TL’ye ulaşıyor.

EK MASRAFLAR ARTIYOR

Ev kiralayan öğrencilerin faturaları da önemli bir gider kalemi oluşturuyor. Elektrik, su, doğal gaz, internet ve aidat için yıllık ortalama 3 bin TL harcanıyor. Eğitim materyalleri için kitap masrafı 2 bin 500 TL, kırtasiye gideri ise 670 TL civarında. Bilgisayar almak isteyen öğrenciler ise ortalama 30 bin TL bütçe ayırmak durumunda.

BAŞLANGIÇ MASRAFI 100 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Eğitim-İş’in raporuna göre, üniversiteye yeni başlayan bir öğrencinin temel ihtiyaçlar için yaptığı harcama 105 bin TL’nin üzerinde. Aylık düzenli giderler ise asgari ücretin iki katını aşarak 50 bin TL civarında seyrediyor.