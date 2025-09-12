Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Şehir dışında üniversite okumak cep yakıyor: Aylık giderler asgari ücretin iki katına çıktı!

Şehir dışında okumak isteyen öğrencilerin bütçesi ciddi şekilde zorlanıyor. Eğitim-İş’in araştırmasına göre, barınma, yiyecek ve ulaşım giderleriyle birlikte aylık harcamalar 50 bin TL’yi geçerken, üniversiteye başlarken yapılacak ilk masraflar 100 bin TL’nin üzerine çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 13:58

eğitimine ailesinden uzakta devam eden öğrenciler için yeni akademik yıl oldukça yüksek maliyetlerle başladı. Eğitim-İş’in araştırmasına göre, büyük şehirlerde eğitim görmek öğrenciler için aylık ortalama giderleri asgari ücretin iki katını aşarak 50 bin TL’ye kadar çıktı. Üniversiteye ilk kez başlayan öğrencilerin başlangıç masrafları ise 100 bin TL’yi geçti.

BARINMA MASRAFLARI ZİRVEDE YER ALDI

Öğrencilerin en büyük gider kalemi barınma oldu. Özel yurt ücretleri Ankara’da ortalama 38 bin 500 TL, İstanbul’da 40 bin TL, İzmir’de ise 29 bin TL civarında. Kendi evini kiralamayı düşünen öğrenciler ise kira ve depozito için ortalama 25 bin TL harcamak zorunda kalıyor.

Şehir dışında üniversite okumak cep yakıyor: Aylık giderler asgari ücretin iki katına çıktı!

YEMEK VE SOSYAL HAYAT CEP YAKIYOR

Sadece bir öğün yemek için öğrencilerin aylık harcaması ortalama 12 bin TL olarak belirlendi. Sosyal yaşam da ayrı bir yük olarak karşımıza çıkıyor. Kahve veya çay eşliğinde arkadaşlarla vakit geçirmek aylık yaklaşık 6 bin TL’yi buluyor. Ulaşım giderleri ise şehirden şehre değişiyor; Ankara’da aylık abonman 350 TL, İstanbul’da 380 TL, İzmir’de 480 TL’ye ulaşıyor.

Şehir dışında üniversite okumak cep yakıyor: Aylık giderler asgari ücretin iki katına çıktı!

EK MASRAFLAR ARTIYOR

Ev kiralayan öğrencilerin faturaları da önemli bir gider kalemi oluşturuyor. Elektrik, su, doğal gaz, internet ve aidat için yıllık ortalama 3 bin TL harcanıyor. Eğitim materyalleri için kitap masrafı 2 bin 500 TL, kırtasiye gideri ise 670 TL civarında. Bilgisayar almak isteyen öğrenciler ise ortalama 30 bin TL bütçe ayırmak durumunda.

Şehir dışında üniversite okumak cep yakıyor: Aylık giderler asgari ücretin iki katına çıktı!

BAŞLANGIÇ MASRAFI 100 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Eğitim-İş’in raporuna göre, üniversiteye yeni başlayan bir öğrencinin temel ihtiyaçlar için yaptığı harcama 105 bin TL’nin üzerinde. Aylık düzenli giderler ise asgari ücretin iki katını aşarak 50 bin TL civarında seyrediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev sahibi olmanın yeni yolu! Taksitle arsa satışı: Yatırımcılar bu bölgeye akın ediyor
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Herkesin evinde bulunan iki temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
UBS’ten rekor altın senaryosu: Dev banka yıl sonu tahminini yükseltti
ETİKETLER
#öğrenci
#üniversite
#Eğitim-İş
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.