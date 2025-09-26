Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Japonya'da kan donduran olay! Kızının cesedini onlarca yıl dondurucuda sakladı

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 75 yaşındaki bir kadın onlarca yıl önce ölen kızının cesedini dondurucuda sakladığını itiraf etti. Evde yapılan incelemelerde cesedin büyük oranda çürüdüğü görülürken, yaşlı kadın tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Japonya'da kan donduran olay! Kızının cesedini onlarca yıl dondurucuda sakladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 14:14

'nın İbaraki eyaletinde yer alan Ami kasabasında kan donduran bir olay meydana geldi. 75 yaşındaki Keiko Mori isimli Japon bir kadının, ölen öz kızının cesedini 20 yıl boyunca evindeki bir dondurucunun içinde sakladığı ortaya çıktı.

Japon basınında çıkan haberlere göre, bir yakını eşliğinde polise giden 75 yaşındaki Keiko Mori isimli yaşlı kadın, ölen kızının cesedini 20 yıl boyunca dondurucuda sakladığı itirafında bulundu.

Yaşlı kadın, 1975 doğumlu Makiko isimli kızın hakkında, "20 yıl önce öldü ve cesedin kokosun tüm evi sardı. Bu yüzden bir dondurucu aldım ve cesedi oraya koydum" ifadelerine yer verdi.

Japonya'da kan donduran olay! Kızının cesedini onlarca yıl dondurucuda sakladı

CESET BÜYÜK ORADAN ÇÜRÜMÜŞTÜ

İtiraf üzerine Mori ile eve giden polis, yetişkin bir kadın cesedinin yüzü aşağıya bakacak şekilde ve diz çökmüş halde dondurucuda bulunduğunu açıkladı.

Gelişmenin üzerine Mori tutuklanırken, cesedin büyük oranda çürüdüğü ve kesin ölüm nedenini belirlemek üzere yapılacağı bildirildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kolombiya'da şoke eden gizli mezarlar! Onlarca ceset bulundu
165 kiloya ulaşan ceset evden çıkarılamadı! Cenaze vinçle alındı
ETİKETLER
#japonya
#cinayet
#ceset
#otopsi
#Cinayet Skandallari
#Dondurucu
#Epey
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.