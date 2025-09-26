Japonya'da kan donduran olay! Kızının cesedini onlarca yıl dondurucuda sakladı

Japonya'nın İbaraki eyaletinde yer alan Ami kasabasında kan donduran bir olay meydana geldi. 75 yaşındaki Keiko Mori isimli Japon bir kadının, ölen öz kızının cesedini 20 yıl boyunca evindeki bir dondurucunun içinde sakladığı ortaya çıktı.

Japon basınında çıkan haberlere göre, bir yakını eşliğinde polise giden 75 yaşındaki Keiko Mori isimli yaşlı kadın, ölen kızının cesedini 20 yıl boyunca dondurucuda sakladığı itirafında bulundu.

Yaşlı kadın, 1975 doğumlu Makiko isimli kızın hakkında, "20 yıl önce öldü ve cesedin kokosun tüm evi sardı. Bu yüzden bir dondurucu aldım ve cesedi oraya koydum" ifadelerine yer verdi.

CESET BÜYÜK ORADAN ÇÜRÜMÜŞTÜ

İtiraf üzerine Mori ile eve giden polis, yetişkin bir kadın cesedinin yüzü aşağıya bakacak şekilde ve diz çökmüş halde dondurucuda bulunduğunu açıkladı.

Gelişmenin üzerine Mori tutuklanırken, cesedin büyük oranda çürüdüğü ve kesin ölüm nedenini belirlemek üzere otopsi yapılacağı bildirildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.