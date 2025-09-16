Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Kolombiya'da şoke eden gizli mezarlar! Onlarca ceset bulundu

Kolombiya'da Narino eyaletinde toplu mezarlardan onlarca ceset çıkarıldı. Şoke eden olayda cesetlerin kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kolombiya'da şoke eden gizli mezarlar! Onlarca ceset bulundu
hükümeti ile arasında sürdürülen diyalog kapsamında Narino eyaletine bağlı Samaniego, Santacruz de Guachaves ve Cumbal belediyelerinin kırsalında arama çalışmaları yürütüldü.

Barış Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından yapılan açıklama kapsamında, toplu mezarlardan çıkarılan 22 cesedin kimlik tespiti için sürecin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu çalışmaların şiddetin azaltılması, bölgesel dönüşüm ve kayıp kişilerin bulunması yönündeki çabaların bir parçası olduğu vurgulandı.

Kolombiya'da şoke eden gizli mezarlar! Onlarca ceset bulundu

ZAMAN ZAMAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Hükümete bağlı Barış Yüksek Komiserliği, çatışma ve olaylarında hayatını kaybeden kayıp kişilerin bulunması amacıyla Narino ve çevresindeki bölgelerde silahlı gruplarla zaman zaman barış görüşmeleri yürütüyor.

Barış sürecinin yürütülmesi, ateşkes, kayıp kişilerin bulunması, silahsızlanma, yeniden entegrasyon çalışmaları yürüten Barış Yüksek Komiserliği sivil toplum örgütleriyle de işbirliği yapıyor.

