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 | Berkay Alptekin

Özel mülke giren polis gözlerine inanamadı! Gizli mezarlarda onlarca kişinin cesedi bulundu

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan özel bir mülkte gizli mezarlar bulundu. Mezarlar 32 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

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Özel mülke giren polis gözlerine inanamadı! Gizli mezarlarda onlarca kişinin cesedi bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 13:53

'nın orta kesimindeki eyaletinde yer alan Irapuato şehrinde özel bir mülkte gizli mezarlar bulundu. Eyalet savcılığı tarafından yapılan açıklamada, gizli mezarlarda 32 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yaklaşık yarısının kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Adli tıp ekiplerinin 30 Temmuz'dan bu yana olay yerinde çalıştığı, kimlik tespit işleminin sürdüğü aktarıldı.

örgütleri, öldürdüğü kişileri sıklıkla gizli mezarlara gömüyor.

Özel mülke giren polis gözlerine inanamadı! Gizli mezarlarda onlarca kişinin cesedi bulundu

HÜKÜMETE GÖRE KAYIP LİSTESİ KABARIK

Guanajuato, Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin Santa Rosa de Lima'daki organize suç örgütüyle mücadelesi nedeniyle son yıllarda sürekli şiddet olaylarına sahne oluyor. Eyalette Ocak'tan Temmuz'a kadar bin 500'den fazla işlendi.

Organize suç örgütleri kurbanlarını sıklıkla gizli mezarlara gömerken, Meksika hükümetine göre kayıp listesinde şu ana kadar yaklaşık 132 bin kişi bulunuyor.

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ETİKETLER
#Meksika
#cinayet
#organize suç
#guanajuato
#Gizli Mezarlar
#Jalisco Yeni Nesil Karteli
#Dünya
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