Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İstanbul barajlarında alarm! 'Kar yağmazsa sıkıntı büyük'

eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen, yağışlar beklenilen seviyenin altında seyrediyor. Bu durum da İstanbul'daki barajların alarm seviyesinde seyretmesine enden oluyor. Son verilere göre yağışların azalmasıyla birlikte su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yüzde 30,32'ye kadar düştü. Uzmanlar, kış aylarında kar yağışı olmaması durumunda ciddi sıkıntıların yaşanabileceği konusunda uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul barajlarında alarm! 'Kar yağmazsa sıkıntı büyük'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 13:19

Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar çıkan barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 30,32 olarak kaydedildi.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 22,74, Darlık'ta yüzde 44,76, Elmalı'da yüzde 51,77, Terkos'ta yüzde 36,98, Alibey'de yüzde 18,08, Büyükçekmece'de yüzde 34,21, Sazlıdere'de yüzde 32,13, Istrancalar'da yüzde 20,67, Kazandere'de yüzde 2,71, Pabuçdere'de yüzde 18,89 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 266,53 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 348,85 kilogram oldu.

İstanbul barajlarında alarm! 'Kar yağmazsa sıkıntı büyük'

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl 417,56 milyon metreküp su alındı.

İSKİ istatistiklerine göre, 25 Eylül itibariyle baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 63,12, 2016'da yüzde 46,11, 2017'de yüzde 55,04, 2018'de yüzde 55,95, 2019'da yüzde 50,92, 2020'de yüzde 38,96, 2021'de yüzde 52,25, 2022'de yüzde 50,20, 2023'te yüzde 23,35, 2024'te yüzde 39,84 ve 2025'te yüzde 30,71 olarak kaydedildi.

'CİDDİ SU SIKINTISI GÖRÜLEBİLİR'

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, yağışların azalmasıyla kente su sağlayan barajlarda doluluk oranının azaldığını söyledi.

Barajlardaki doluluk oranının halen yüzde 30 civarında olduğunu belirten Albay, "Barajlarda yavaş yavaş su azalıyor. Gerçekten dikkatli olmamız gereken zamanlara geldik. Önümüzdeki aylarda ciddi görülebilir." dedi.

Prof. Dr. Albay, kış mevsiminin barajlardaki su oranı açısından önemli olduğunu, yeterli yağışlar sonrasında bu açıdan biraz rahatlayacaklarını dile getirdi.

Geçen yıla göre biraz daha sıkıntılı durumda olduklarına dikkati çeken Albay, "Geçen yıla göre barajlarda yüzde 9 daha az suyumuz var. Barajlardaki su miktarı bizim artık alarm seviyesine geldiğimizi yavaş yavaş gösteriyor." diye konuştu.

İstanbul barajlarında alarm! 'Kar yağmazsa sıkıntı büyük'

'SU TASARRUFU SAĞLANAMADI'

Kentte yaz döneminin sıcak geçtiğini, su tasarrufunun bir türlü sağlanamadığını vurgulayan Albay, şöyle devam etti:

"İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon 300 bin metreküplük bir tüketim var. Bu, çok büyük bir rakam gerçekten. Günlük tüketimi, banyoda kalma süresini azaltmalıyız. Tıraş olurken suyu boşa akıtmamalıyız, diş fırçalarken dikkat etmeliyiz. Evde temizlik yaparken çeşitli önlemler alınabilir gerçekten, buna mecburuz. Şu anda Türkiye'nin hemen hemen 20 ila 30 şehrinde yavaş yavaş su sıkıntısı görülmeye, barajlar boşalmaya başladı. İklimsel nedenlerle bu sıkıntı her yıl daha artacak.

İstanbul barajlarında alarm! 'Kar yağmazsa sıkıntı büyük'

Dolayısıyla bizim su verimliliği konusunda ciddi şekilde yeniden planlama yapmamız gerekiyor. Yani suyu dikkatli kullanmak, onu boşuna akıtmamak... Tarımda yeniden bir aklımızı başımıza almalıyız, sanayide su tüketimini azaltmalıyız. Artık bunları yavaş yavaş ev ödevi gibi düşünmeliyiz. Yoksa hakikaten önümüzdeki yıllarda bugünleri bile arayacak duruma geleceğiz."

Prof. Dr. Albay, İstanbul'da yaklaşık 18 milyon kişinin yaşadığını, nüfusun artmaya devam ettiğini, barajlara gelen suyun azaldığını, bu nedenle nüfus planlamasıyla su planlamasının beraber yapılmasının önem arz ettiğini kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul’da kaç günlük içme suyu kaldı? İSKİ baraj doluluk oranları
Ankara su sorunu var mı barajlarında doluluk oranı ne kadar?
ETİKETLER
#istanbul
#kuraklık
#su tasarrufu
#Su Sıkıntısı
#Baraj Doluluk Oranı
#Su Kaynağı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.