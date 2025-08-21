Ankara su sorunu var mı barajlarında doluluk oranı ne kadar?

ASKİ tarafından yayınlanan güncel verilerle Ankara baraj doluluk oranları her gün paylaşılıyor.

Sıcak havalarla birlikte su tüketimi yoğunlaşırken barajların doluluk oranları da merak ediliyor.

Ayrıca yaz mevsiminde yağışların düşük olması barajlardaki su seviyesini de etkiledi.

ANKARA’NIN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

Ankara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,42'ye, aktif doluluk oranı ise yüzde 8,52'ye kadar geriledi.

Ankara'daki barajlardaki mevcut doluluk oranı dikkate alındığında yıllık buharlaşma ve sulama oranı ölçümlerine göre, kentin 3 aydan az içme suyu kaldı.

ANKARA BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI NE?

20 Ağustos itibarıyla doluluk oranları şöyle: