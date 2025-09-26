Güllü'nün son anları ortaya çıktı! Her şey o soruyu sorduktan sonra olmuş

Arabesk müziğin önemli seslerinden Güllü adıyla bilinen sanatçı51 yaşındaki Gül Tut'un acı bir olayla hayatını kaybetmesi, ailesini ve sevenlerine büyük üzüntü yaşattı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. katta bulunan evinin terasında kızı ve kızının arkadaşıyla eğlenirken gece 01.30 sıralarında düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçının o anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı.

"HERKES TAMAM MI?"

Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve evdekilere "Herkes tamam mı?" diye soruyor. Güllü daha sonra kapalı terasa giriyor.

EVDEN ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise sanatçının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı iniyor.