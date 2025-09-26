Menü Kapat
20°
 | Selahattin Demirel

Güllü'nün son anları ortaya çıktı! Her şey o soruyu sorduktan sonra olmuş

Yalova'daki evinin terasında eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan sanatçının acı olayı yaşamadan önce evdekilere "Herkes tamam mı?" diye sorduğu görüldü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 22:10

Arabesk müziğin önemli seslerinden Güllü adıyla bilinen sanatçı51 yaşındaki Gül Tut'un acı bir olayla hayatını kaybetmesi, ailesini ve sevenlerine büyük üzüntü yaşattı.

Güllü'nün son anları ortaya çıktı! Her şey o soruyu sorduktan sonra olmuş

'nın Çınarcık ilçesinde 6. katta bulunan evinin terasında kızı ve kızının arkadaşıyla eğlenirken gece 01.30 sıralarında düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçının o anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı.

Güllü'nün son anları ortaya çıktı! Her şey o soruyu sorduktan sonra olmuş

"HERKES TAMAM MI?"

Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve evdekilere "Herkes tamam mı?" diye soruyor. Güllü daha sonra kapalı terasa giriyor.

Güllü'nün son anları ortaya çıktı! Her şey o soruyu sorduktan sonra olmuş

EVDEN ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise sanatçının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı iniyor.

