Magazin
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6.katından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümünden 1 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Evine güvenlikli kapı taktıran Gül Tut'un görüntülerde "Artık kendimi çok güvende hissediyorum" dediği duyuluyor. İşte o görüntüler...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
11:32
|
26.09.2025
26.09.2025
11:39

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, evinin 6.katından düşerek hayatını kaybetti. Ölümüyle herkesi şoke eden Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı. Ölümünden sadece 1 gün önce evine güvenlikli kapı taktıran Güllü, kendisini çok güvende hissettiğini söyledi.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Şifre ve kamera taktıran Güllü burada yaptığı konuşmada, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. kamera foto kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" demişti.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı

"İÇTENLİKLİ, SEVGİ DOLUYDU"

Komşusu İsmet Helvacıoğlu da sosyal medyadaki yanlış haberlerin kesinlikle yalan olduğunu ifade ederek, "İki gün önce binasının kapısını güvenli hale getiren, akıllı kapı yaptıran, her gün insanların yardımına koşan, her an sakin, mutlu ve çoluğuna çocuğuna düşkün bir insan. Yakından tanıdığımız bir insanın asla etmesi mümkün değil. Birkaç saat önce hasta bir abimize yemeğiniz var mı? diye soran bir insan. İçtenlikli, sevgi doluydu. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşardı "diye konuştu.
Sanatçı Güllü'nün cenazesine Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde otopsi yapıldı. Yakınlarının cenazeyi defnedilmek üzere bugün alması b ekleniyor.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı
