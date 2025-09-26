Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün acı dolu hikayesi! Hayatı film olsaydı bakın kendisini kimin oynamasını isterdi

Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Kopamam Senden Gibi şarkılarla tanınan arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Acı dolu hayat hikayesiyle bilinen Güllü, son röportajında hayatının film olması halinde kimin oynamasını istediğini de açıklamıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güllü'nün acı dolu hikayesi! Hayatı film olsaydı bakın kendisini kimin oynamasını isterdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 11:10

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü, 52 yaşında hayatını kaybetti. Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün verdiği röportajda hayatının film olması halinde kendisini 'nın oynamasını istediğini belirtti.

GÜLLÜ "HAYATIM FİLM OLURSA BENİ SERENAY SARIKAYA OYNASIN"

Hayatının film olmasını ve filmin başrolünde Serenay Sarıkaya’nın rol almasını çok istediğini söyleyen Güllü oyuncuya olan hayranlığını dile getirdi.

Güllü'nün acı dolu hikayesi! Hayatı film olsaydı bakın kendisini kimin oynamasını isterdi

Serenay Sarıkaya ile sık sık sosyal medya üzerinden yazıştıklarını itiraf eden Güllü, ünlü oyuncuyu övgü yağmuruna tutarak "Duruşu, asaleti bambaşka. Gizliden Instagram'dan yazışırız” ifadelerini kullandı.

Güllü'nün acı dolu hikayesi! Hayatı film olsaydı bakın kendisini kimin oynamasını isterdi

GÜLLÜ'NÜN ACI DOLU HİKAYESİ

Hafızalara Kasımpaşalıyım şarkısıyla kazınana Güllünün acı dolu hikayesi henüz 15 yaşındayken başladı. küçük yaşlarda sahnelere çıkan ve maddi durumlar kötü olmasından dolayı okul okumayan Güllü, 2008 yılında yüksek alkol tüketimi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve komaya girdi. Daha sonra hayatını değiştirmeye karar veren Güllü eşinden boşandı 2 çocuğu ile Yalova'ya yerleşti akabinde kilo verip imaj değiştiren Güllü 26 eylül 2025 tarihinde hayranlarını üzdü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Güllü'nün acı dolu hikayesi! Hayatı film olsaydı bakın kendisini kimin oynamasını isterdi

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Güllü'nün ölümüyle ilgili Valilik yaptığı açıklamada; "Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Güllü'nün acı dolu hikayesi! Hayatı film olsaydı bakın kendisini kimin oynamasını isterdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün son röportajı ortaya çıktı! Ölüm ile ilgili sözleri yürek burktu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu! Yalova Valiliği'nden açıklama geldi
ETİKETLER
#ölüm
#serenay sarıkaya
#Arabesk Müziği
#Gül Tut
#Güllü
#Yüksekten Düşme
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.