Güllü'nün acı dolu hikayesi! Hayatı film olsaydı bakın kendisini kimin oynamasını isterdi

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü, 52 yaşında hayatını kaybetti. Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün verdiği röportajda hayatının film olması halinde kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istediğini belirtti.

GÜLLÜ "HAYATIM FİLM OLURSA BENİ SERENAY SARIKAYA OYNASIN"

Hayatının film olmasını ve filmin başrolünde Serenay Sarıkaya’nın rol almasını çok istediğini söyleyen Güllü oyuncuya olan hayranlığını dile getirdi.

Serenay Sarıkaya ile sık sık sosyal medya üzerinden yazıştıklarını itiraf eden Güllü, ünlü oyuncuyu övgü yağmuruna tutarak "Duruşu, asaleti bambaşka. Gizliden Instagram'dan yazışırız” ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ'NÜN ACI DOLU HİKAYESİ

Hafızalara Kasımpaşalıyım şarkısıyla kazınana Güllünün acı dolu hikayesi henüz 15 yaşındayken başladı. küçük yaşlarda sahnelere çıkan ve maddi durumlar kötü olmasından dolayı okul okumayan Güllü, 2008 yılında yüksek alkol tüketimi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve komaya girdi. Daha sonra hayatını değiştirmeye karar veren Güllü eşinden boşandı 2 çocuğu ile Yalova'ya yerleşti akabinde kilo verip imaj değiştiren Güllü 26 eylül 2025 tarihinde hayranlarını üzdü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Güllü'nün ölümüyle ilgili Valilik yaptığı açıklamada; "Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.