Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi kadro analizleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşısındaki zaferi değerlendirdi. Esasen ise başarılı hoca, kadroyla ilgili pek çok detaydan bahsetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi kadro analizleri!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 23:07

'da 'tan kadro kritikleri geldi. Halihazırdaki zorlu tercihlerini anlatan Okan hoca, ayrıca da Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti.

Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi kadro analizleri!

OKAN BURUK'TAN GALATASARAY KRİTİKLERİ

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Rakibimize geçiş şansları versek de ilk yarı bizim açımızdan daha pozitifti. Son bölümde ise daha iyisini yapmalıydık. Liverpool'u düşünmek bizi etkiledi. Victor Osimhen'i biraz oynatmak istedim ama strateji açısından doğru olmadı. Devre arasında Torreira baygınlık geçirdi, Lemina ile değiştirdik. Yunus ve Kaan da ağrıları sebebiyle bugün yoktu. Şampiyonlar Ligi için de bazı isimleri dinlendirdik ve tüm bunlar da oyun olarak istediklerimizi yapamamamıza sebep oldu! Salı günü yüksek tempoda oynayacağız. Kadroyu işlevsel kullanmaya çalışıyorum. Ortada bir gerçek var. Liverpool çok kaliteli ayaklara sahip. Sezonu kaybetmeden götürüyorlar ve son dakikada da olsa bir şekilde kazanıyorlar. Kazanmayı bilen bir takım. Ayrıca Alanyaspor'u da tebrik ediyorum, çok iyi işler yaptılar. Günün sonunda mutlu olmadık ama Liverpool öncesinde galibiyet almamız iyi oldu. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne en iyi şekilde hazırlanmak." açıklamalarını yaptı.

Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi kadro analizleri!

Sıkça Sorulan Sorular

LIVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE DURUMDA?
Devler arenasındaki ilk maçında Atletico Madrid'i ağırlayan Liverpool, 3-2 galip gelmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da 100 milyon Euro için geri sayım başladı!
Fenerbahçe’de Ederson sonrası beklenen transfer kritiği: Ayrılığa izin çıktı!
ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#trendyol süper lig
#okan buruk
#okan buruk
#röportaj
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.