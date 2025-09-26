Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi kadro analizleri!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan kadro kritikleri geldi. Halihazırdaki zorlu tercihlerini anlatan Okan hoca, ayrıca da Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti.

OKAN BURUK'TAN GALATASARAY KRİTİKLERİ

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Rakibimize geçiş şansları versek de ilk yarı bizim açımızdan daha pozitifti. Son bölümde ise daha iyisini yapmalıydık. Liverpool'u düşünmek bizi etkiledi. Victor Osimhen'i biraz oynatmak istedim ama strateji açısından doğru olmadı. Devre arasında Torreira baygınlık geçirdi, Lemina ile değiştirdik. Yunus ve Kaan da ağrıları sebebiyle bugün yoktu. Şampiyonlar Ligi için de bazı isimleri dinlendirdik ve tüm bunlar da oyun olarak istediklerimizi yapamamamıza sebep oldu! Salı günü yüksek tempoda oynayacağız. Kadroyu işlevsel kullanmaya çalışıyorum. Ortada bir gerçek var. Liverpool çok kaliteli ayaklara sahip. Sezonu kaybetmeden götürüyorlar ve son dakikada da olsa bir şekilde kazanıyorlar. Kazanmayı bilen bir takım. Ayrıca Alanyaspor'u da tebrik ediyorum, çok iyi işler yaptılar. Günün sonunda mutlu olmadık ama Liverpool öncesinde galibiyet almamız iyi oldu. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne en iyi şekilde hazırlanmak." açıklamalarını yaptı.