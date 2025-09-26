Menü Kapat
20°
Futbol
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da maç sonu 'Liverpool' kritikleri!

Galatasaraylı futbolculardan Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalar geldi. Mauro Icardi, Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo; mücadeleyi ve süreci anlattı.

Galatasaray'da maç sonu 'Liverpool' kritikleri!
Trendyol Süper Lig'de , Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 ile geçti. Sarı kırmızılı takımın yıldızları, karşılaşmanın ardından önemli yorumlarda bulundu.

MAURO ICARDI'DEN SOSYAL MEDYA DETAYI

3 puanı getiren golü atan Arjantinli, "Galibiyet serisine devam etmek çok önemliydi. Seriyi sürdürdük ama çok zor bir maçtı. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Ayrıca skoru korumamız da kritik bir konuydu. Bugün galip gelmiş olmamız zorlu bir eşiği geçmek anlamına geldi. Kendi adıma çok iyiyim. 7 ay sonra geri döndüm. Yavaş yavaş daha da iyi olacağım. Fiziksel açıdan şu anda formda değilim ama toparlayacağım. Sosyal medyada söylenenlere takılmıyorum. Bu sezon gol kralı olmak istiyorum. Tabii önemli olan takımın kazanması. Salı günü zorlu bir Liverpool maçı olacak. En iyi takımlarla mücadele ediyoruz. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Bu forma için en iyisini yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da maç sonu 'Liverpool' kritikleri!

UĞURCAN ÇAKIR'DAN 'İYİ OYUN' MESAJI

Yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran , "Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Çok iyiydiler. İyi hazırlanmışlar. Gerçekten zor bir maçtı ve hava da sıcaktı. En nihayetinde ise galip gelmek önemliydi, tüm maçlarımızı kazanarak devam ediyoruz. Bireysel süreçten ziyade takıma odaklıyım. Beraber mücadele ettik, beraber kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir oyun oynamalıyız." dedi.

Galatasaray'da maç sonu 'Liverpool' kritikleri!

WILFRIED SINGO DA TAKIMA DİKKAT ÇEKTİ

'ye özel bir asist yapan Singo, "Önemli bir maç kazandık ama geliştirmemiz gereken yönlerimiz var, daha çok çalışmalıyız. Aslında takım olarak iyi bir mücadele gücü gösterdik. Yaptığım asist, çalışmalarımın sonucu. Bunları antrenmanlarda deniyoruz. 3 puan almamız takım için önemliydi." sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da maç sonu 'Liverpool' kritikleri!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA LIVERPOOL MAÇI NASIL KURGULANACAK?
Sarı kırmızılıların, iç saha avantajını da gözeterek dengeli bir oyunla sonuca ulaşmayı hedefleyeceği düşünülüyor.
