Dışişleri Bakanı Fidan Faslı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Faslı mevkidaşı Burita ve Hollandalı mevkidaşı van Weel ile New York'ta görüştü.

MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80. BM Genel Kurulu programında eşlik etmek üzere bulunduğu New York şehrindeki resmi ziyareti kapsamında Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Gazze'de varılması beklenen ateşkes kararı yer aldı.