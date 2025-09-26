Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Esenyurt Adalet Sarayı'nda yeni gelişme: Belediye Başkan Vekili Can Aksoy duyurdu!

Esenyurt’ta, Adalet Sarayı’nın yapımı için yıl sonu çalışmalar başlayacak. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Adalet Sarayı Projesi ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirdi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Esenyurt Adalet Sarayı'nda yeni gelişme: Belediye Başkan Vekili Can Aksoy duyurdu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 23:00
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 23:00

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Adalet Bakanı ’u makamında ziyaret ederek, yapılması planlanan Esenyurt Adalet Sarayı Projesiyle ilgili görüştü.

Esenyurt Adalet Sarayı'nda yeni gelişme: Belediye Başkan Vekili Can Aksoy duyurdu!

AKSOY: SEFERBERLİK RUHUYLA HAREKET EDİYORUZ

Adliye projesinin hazırlık sürecinde sona gelindiğini ve aşamasının kısa süre içinde tamamlanarak inşaatın yıl sonunda başlayacağını söyleyen Başkan Vekili Aksoy, "Esenyurt Adliyesi için Adalet Bakanımızın ciddi desteğini hissediyoruz. Proje çalışmalarında sona yaklaşılan adliye binamız için ihale süreci çok yakında başlayacak. Esenyurt’un yatırımlarının takibini, birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüyor, kamu hizmetlerinde adeta bir seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Bu büyük projenin ilçemize kazandırılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a teşekkür ediyorum" dedi.

Esenyurt Adalet Sarayı'nda yeni gelişme: Belediye Başkan Vekili Can Aksoy duyurdu!


Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde inşa edilecek olan Esenyurt Adalet Sarayı, toplam 85 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Yeni adalet sarayı Esenyurt’taki vatandaşlar, adli işlemler için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılara ağır darbe: Çok sayıda tutuklama var!
ETİKETLER
#esenyurt
#ihale
#inşaat
#yılmaz tunç
#esenyurt belediyesi
#Adalet Sarayı
#Can Aksoy
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.