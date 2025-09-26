Esenyurt Adalet Sarayı'nda yeni gelişme: Belediye Başkan Vekili Can Aksoy duyurdu!

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u makamında ziyaret ederek, yapılması planlanan Esenyurt Adalet Sarayı Projesiyle ilgili görüştü.

AKSOY: SEFERBERLİK RUHUYLA HAREKET EDİYORUZ

Adliye projesinin hazırlık sürecinde sona gelindiğini ve ihale aşamasının kısa süre içinde tamamlanarak inşaatın yıl sonunda başlayacağını söyleyen Başkan Vekili Aksoy, "Esenyurt Adliyesi için Adalet Bakanımızın ciddi desteğini hissediyoruz. Proje çalışmalarında sona yaklaşılan adliye binamız için ihale süreci çok yakında başlayacak. Esenyurt’un yatırımlarının takibini, birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüyor, kamu hizmetlerinde adeta bir seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Bu büyük projenin ilçemize kazandırılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a teşekkür ediyorum" dedi.



Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde inşa edilecek olan Esenyurt Adalet Sarayı, toplam 85 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Yeni adalet sarayı Esenyurt’taki vatandaşlar, adli işlemler için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak.