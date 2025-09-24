İstanbul’da kaç günlük içme suyu kaldı? İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul’da barajların su seviyeleri kritik sınırların altına indi.
Halk, İSKİ’nin sürekli olarak yayımladığı baraj doluluk oranlarını takip ederken gözler Meteoroloji’den gelecek yağış duyurularına çevrildi.
İSKİ tarafından paylaşılan istatistiklere göre doluluk oranı yüzde 30 bandına düştü.
Bu oran geçen yıl aynı günlerde yüzde 40 düzeylerinde kaydedilmişti.
Önceki seneye kıyasla yüzde 10’luk gerileme endişeyle izleniyor.
Yaz mevsiminin kurak geçmesi ve buharlaşmanın etkisiyle son iki haftada barajlarda yaklaşık 4,5 puanlık azalma meydana geldi.
2023’te yüzde 24 ile son senelerin en düşük seviyelerinden biri yaşanmıştı.
2015’te ise aynı dönemde doluluk yüzde 60’ın üstündeydi.
İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle: