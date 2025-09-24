Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İstanbul’da kaç günlük içme suyu kaldı? İSKİ baraj doluluk oranları

Yaz boyunca yağmur olmaması ve aşırı sıcaklıklarla beraber İstanbul’da barajların doluluk oranları da tehlikeli seviyelere düştü. İstanbullular İSKİ’nin baraj doluluk oranı açıklamalarını yakından izliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul’da kaç günlük içme suyu kaldı? İSKİ baraj doluluk oranları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 19:10

’da barajların su seviyeleri kritik sınırların altına indi.

Halk, ’nin sürekli olarak yayımladığı baraj doluluk oranlarını takip ederken gözler Meteoroloji’den gelecek duyurularına çevrildi.

İstanbul’da kaç günlük içme suyu kaldı? İSKİ baraj doluluk oranları

İSTANBUL’DA KAÇ GÜNLÜK SU VAR?

İSKİ tarafından paylaşılan istatistiklere göre doluluk oranı yüzde 30 bandına düştü.

Bu oran geçen yıl aynı günlerde yüzde 40 düzeylerinde kaydedilmişti.

Önceki seneye kıyasla yüzde 10’luk gerileme endişeyle izleniyor.

Yaz mevsiminin kurak geçmesi ve buharlaşmanın etkisiyle son iki haftada barajlarda yaklaşık 4,5 puanlık azalma meydana geldi.

2023’te yüzde 24 ile son senelerin en düşük seviyelerinden biri yaşanmıştı.

2015’te ise aynı dönemde doluluk yüzde 60’ın üstündeydi.

İstanbul’da kaç günlük içme suyu kaldı? İSKİ baraj doluluk oranları

BARAJLARDA SON DURUM NE?

İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:

  • Elmalı yüzde 52,
  • Darlık Yüzde 45,
  • Terkos Yüzde 38,
  • Büyükçekmece Yüzde 35,
  • Sazlıdere Yüzde 31,
  • Ömerli Yüzde 22,
  • Istrancalar Yüzde 20,
  • Alibey Yüzde 18,
  • Pabuçdere Yüzde 18,
  • Kazandere Yüzde 4

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul’da su sıkıntısı ne kadar sürede hissedilebilir?
Uzmanlara göre yağışların olmaması ve buharlaşmanın devam etmesi halinde su rezervleri hızla tükenebilir ve birkaç ay içinde ciddi sıkıntılar baş gösterebilir.
ETİKETLER
#istanbul
#yağış
#kuraklık
#barajlar
#iski
#Su Krizi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.