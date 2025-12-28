Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

'Tam ev sahibi oldum' derken kütüğü yüzünden sevinci kursağında kaldı! Kadınları ilgilendiren karar

TOKİ kurasında ev çıkan kadın evlilik sebebiyle kütüğünün başka yerde olması dolasıyla mağduriyet yaşadı. Yaşadığı yerden farklı bir yere kütüğü çıktığı için kurada çıkan konut için sözleşme imzalayamayınca soluğu Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) üzerinden başvuru yapmakta aldı. Kadınların evlilik sebebiyle yaşadığı durum üzerinden emsal bir karar geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 18:42

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut projesinden kurada ev çıkan kadının kütüğü yüzünden işlemlerini tamamlayamaması hakkında karar verdi.

'Tam ev sahibi oldum' derken kütüğü yüzünden sevinci kursağında kaldı! Kadınları ilgilendiren karar

EVLENİNCE KÜTÜĞÜ TAŞINDI, EV SAHİPLİĞİNDAN FAYDALANAMADI

TOKİ'nin Kilis'te 20 Mayıs'ta başlattığı sosyal konut projesine başvuran bir kadın kurada hak sahibi olarak belirlenmesine rağmen bankaya gittiğinde nüfus kayıt bilgilerinin evlilik sebebiyle Hatay'da olmasından dolayı sözleşmeye imza atamadı.

Yaşadığı mağduriyet üzerine KDK'ye başvuran kadın kendisinin evlilik sebebiyle küğünün Hatay'da olduğunu ancak Kilis'te 25 yıldır ikameti bulunduğunu vurguladı.

Hak sahipliğinin, haksız şekilde geri alındığını savunan kadın, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, "kura sonucu çıkan konutun kadına tahsis edilmesi" ve "gelecekte benzer mağduriyetlerin doğmaması için evlilik sebebiyle zorunlu nüfus kaydı değişikliklerinin başvuru şartlarının sağlanmasına engel teşkil etmeyeceğine ilişkin açık ve düzenleyici nitelikte düzenleme yapılması" yönünde TOKİ'ye tavsiyede bulundu.

'Tam ev sahibi oldum' derken kütüğü yüzünden sevinci kursağında kaldı! Kadınları ilgilendiren karar

İKAMET ŞARTI KADINLARI MAĞDUR HALE GETİRİYOR

TOKİ'nin hayata geçirdiği sosyal konut projeleriyle, alt gelirli kişilerin konut ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığı belirtilen kararda, proje başvurularında "il nüfusuna kayıtlı olma" ve "ikamet" şartlarıyla, projenin başlatıldığı şehirde yaşayan kişilere imkan tanımasının hedeflediği kaydedildi.

Kadının evlilik nedeniyle nüfus kaydının değiştirilmesinin kanuni zorunluluk olduğu anlatılan kararda, bunun kadının mevcut yerleşim yeri, fiili yaşam ilişkileri veya başvuru öncesi ikamet koşullarını ortadan kaldırmadığı ifade edildi.

'Tam ev sahibi oldum' derken kütüğü yüzünden sevinci kursağında kaldı! Kadınları ilgilendiren karar

KDK'DAN "ANAYASA'YA AYKIRI" VURGUSU

Evlenmenin doğal ve zorunlu bir sonucu olarak tesis edilen nüfus kaydı değişikliğinin, kadınların sosyal konuta erişimini imkansız kılacak şekilde katı ve şekli bir yorumla uygulanmasının Anayasa'nın "eşitlik" ve "ölçülülük" ilkeleriyle bağdaşmadığına işaret edilen kararda, bunun kadınları, erkeklere göre dezavantajlı konuma getirdiği vurgulandı.

Kararda, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Başvuru öncesinde, gerekli süre boyunca ilgili ilde ikamet ettiğini resmi belgelerle ortaya koyan ve yalnızca evlilik nedeniyle nüfus kaydı değişmiş olan kişilerin hak sahipliğinin engellenmesi, kanunun amacına aykırı bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Evlilik sebebiyle zorunlu olarak gerçekleşen nüfus kaydı değişikliklerinin sosyal konut başvurularında hak kaybına yol açmaması, kadınların bu nedenle dezavantajlı konuma düşürülmemesi ve TOKİ başvuru şartlarının yorumunda eşitlik, makul denge ve hakkaniyet ilkelerinin gözetilmesi gerektiği değerlendirilmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ 500 bin konut kura takvimi! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kura çekimi başlıyor
Emekli maaşında yüzde 30 fark şoku! KDK kritik raporu açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
500 bin konutta beklenen gün! İşte il il kura gün ve saatleri
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.