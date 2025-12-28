500 bin konutta beklenen gün! İşte il il kura gün ve saatleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TOKİ’nin 500 bin konutluk dev projesinde takvim işlemeye devam ediyor. Rekor başvurunun yapıldığı süreçte kura çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve ilk çekilişin hangi ilde yapılacağına ilişkin ipuçları, Bakan Murat Kurum’un açıklamalarıyla birlikte ortaya çıktı.
Özellikle ilk kura tarihi ve saat bilgisi büyük merak konusu. TOKİ’nin 2025-2026 yol haritası, ev hayali kuran milyonlar için kritik bir eşiğe işaret ediyor.
İşte işleyen sürecin detayları ve kura çekilecek o şehirler...
Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinin ilk kura çekiminin 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Adıyaman’da yapılacağını açıkladı.
Deprem bölgesinde başlayacak kura çekimi, Adıyaman Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda saat 11.00 itibarıyla gerçekleştirilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura çekimlerinin öncelikle depremden etkilenen illerde başlayacağını vurgulayarak, "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. Deprem bölgesinden başlayacağız. Ve mart ayının içine kadarda kuralarımız devam edecek” şeklinde konuştu.
ŞIRNAK VE HAKKARİ'DE KURA ÇEKİMİ
TOKİ’nin 500 bin konutluk projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura programı da belli oldu.
29 Aralık’ta Adıyaman’da başlayacak çekilişler, 30 Aralık tarihinde Şırnak ve Hakkari illeriyle devam edecek.
Şırnak’taki kura çekimi saat 11.00’de 15 Temmuz Kongre Salonu’nda yapılacak. Hakkari kura çekimi ise yine saat 11.00’de Hakkari Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait listeler yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçları iki farklı platform üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını görüntüleyebilecek.
İLK TESLİMATLAR MART 2027'DE
Bakan Kurum, konut teslimatlarının planlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, ilk teslimlerin Mart 2027’de başlayacağını ifade etti. Ayrıca 2026 yılı içerisinde de belirli projelerde konut teslimlerinin yapılacağını belirtti.