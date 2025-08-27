Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Elektrikli araçlar için ezber bozan araştırma: Onlar da havayı kirletiyor

ABD'de yapılan bir araştırma, elektrikli araçların şarj istasyonlarının da hava kirliliğine neden olduğunu ortaya koydu. Ayrıca araçların üretim süreci de doğada belli ölçüde tahribata neden oluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elektrikli araçlar için ezber bozan araştırma: Onlar da havayı kirletiyor
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 10:23

Elektrikli araçların, egzoz gazı salmadıkları için çevreye zararsız olduğu düşünülüyor. Ancak yeni bulgular, bu araçların hem üretim sürecinde hem de kullanım aşamasında çevresel etkilere yol açtığını gösteriyor. Özellikle hızlı şarj sürecinin hava kalitesi üzerinde beklenmedik sonuçlar doğurduğu ortaya çıktı.

Elektrikli araçlar için ezber bozan araştırma: Onlar da havayı kirletiyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Opel'den elektrikli araç açıklaması! Kararlarından caydılar

BENZİN İSTASYONLARDINDAN DAHA ZARARLI

ABD’de UCLA Fielding Halk Sağlığı Fakültesi tarafından yapılan araştırmada, Los Angeles County’deki 50 hızlı şarj istasyonunun çevresindeki hava kalitesi ölçüldü. Büyük kısmı Tesla Supercharger ağının parçası olan istasyonlarda, ince partikül madde yoğunluğunun metreküp başına 15,2 mikrogram seviyesinde olduğu tespit edildi. Bu değer, benzin istasyonlarının yakınında ölçülen seviyelerden daha yüksek çıktı.

Elektrikli araçlar için ezber bozan araştırma: Onlar da havayı kirletiyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tesla elektrikli araç sahiplerinin başına bela olan bir sorunu çözüyor

EN BÜYÜK SORUN SOĞUTMA FANLARINDA

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınır değerlerin neredeyse yarısında, günlük partikül madde salınımının bu eşikleri aştığı belirlendi. Araştırmacılara göre bu kirlilik, şarj ünitelerinin güç kabinlerinde kullanılan soğutma fanlarından kaynaklanıyor. Fanlar çalışırken lastik aşınması, fren tozu ve çevredeki diğer parçacıkları havaya karıştırarak solunan havayı kirletiyor.

Elektrikli araçlar için ezber bozan araştırma: Onlar da havayı kirletiyor

ÜRETİLİRKEN DE KİRLETİYOR

Elektrikli araçların çevresel etkisi yalnızca kullanım sırasında değil, enerji üretim zincirinde de ortaya çıkıyor. “Sıfır emisyon” ifadesi sıkça kullanılsa da, elektriğin büyük bölümü hâlâ doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan elde ediliyor. Bu da elektrikli araçların, egzoz salınımı olmayan ama elektrik üretim kaynakları nedeniyle dolaylı olarak çevreye zarar veren bir konumda olduğunu ortaya koyuyor.

Elektrikli araçlar için ezber bozan araştırma: Onlar da havayı kirletiyor

BATARYA YIPRANMASI DA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Elektrikli araçların bir diğer çevresel etkisi ise bataryaların zamanla yıpranması. Bataryaların sağlığı; araç yaşı, kullanım alışkanlıkları, enerji döngüsü sayısı ve sıcaklık gibi faktörlerden etkileniyor. Hızlı şarj kullanımı, batarya ömrünü kısaltan etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle uzmanlar hızlı şarjın yalnızca zorunlu durumlarda tercih edilmesini öneriyor.

ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#elektrikli araç
#şarj istasyonu
#hava kirliliği
#hava kirliliği
#elektrikli araçlar
#Çevresel Etkiler
#Hızlı Şarj
#Batarya Ömrü
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.