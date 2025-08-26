Menü Kapat
Opel'den elektrikli araç açıklaması! Kararlarından caydılar

Otomotiv devi Opel, 2028'e kadar Avrupa'da tamamen elektrikli araçlara geçiş hedefini iptal etti. Şirket, hibrit ve içten yanmalı motorlu otomobilleri de üretmeye devam edecek.

Opel'den elektrikli araç açıklaması! Kararlarından caydılar
Murat Makas
26.08.2025
26.08.2025
Otomobil üreticileri bir süredir tam elektrikli geleceğe geçiş için iddialı hedefler koyuyordu. Ancak Alman otomotiv devi , herkesi şaşkına çeviren bir kararla, "tamamen elektrikli" hayalinden geri döndü.

OPEL'İN 2028 PLANI İPTAL

Electrek'in haberine göre Jeep, Peugeot ve Citroën gibi markaları da bünyesinde barındıran Grubu'nun önemli bir üyesi olan Opel, 2021 yılında 2028'e kadar Avrupa'da tamamen elektrikli araçlara geçme sözü vermişti. Eski CEO Michael Lohscheller, "2028'den itibaren Opel, ana pazarımız olan Avrupa'da sadece elektrikli otomobiller satacak" demişti.

Opel'den elektrikli araç açıklaması! Kararlarından caydılar

Opel, pazartesi günü yaptığı açıklamada, tamamen elektrikli araçlardan oluşan bir ürün yelpazesi planlarını terk ettiğini açıkladı.

Bu da demek oluyor ki, Opel artık sadece tam elektrikli değil, aynı zamanda PHEV (şarj edilebilir hibrit) ve ICE (içten yanmalı motorlu) araçları da üretmeye devam edecek.

Opel'den elektrikli araç açıklaması! Kararlarından caydılar

Strateji değişikliğine rağmen Opel'in iddialı bir ünvanı var. Şirket, ürün gamındaki her model için elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve içten yanmalı motor seçeneklerinden birini sunan ilk Alman markası olarak biliniyor. Bu da, elektrikli araçlara olan bağlılıklarının tamamen bitmediği, sadece pazarın ve tüketicilerin ihtiyaçlarına daha esnek yaklaştıklarının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Öte yandan Opel, elektrikliye geçiş sürecinde frene basan tek marka değil. Daha önce Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi ve BMW gibi dev markalar da benzer şekilde elektrikli araç hedeflerini geri çekmiş veya hibrit modellere ağırlık vereceğini açıklamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Opel hâlâ elektrikli araç üretmeye devam edecek mi?
Opel elektrikli araç üretiminden vazgeçmiş değil.
