Nissan ucuz elektrikli şehir otomobilini tanıtmaya hazırlanıyor! Çıkış tarihi belli oldu

Nissan, Renault Twingo'yu temel alacak yeni uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobilini 2027 yılında piyasaya sürecek. Aracın adı da belli oldu. Electrive'in haberine göre, daha önce Nissan'ın "Pixo" adını canlandırabileceği söylentileri dolaşsa da, modelin "Wave" ismiyle çıkması bekleniyor.

Halihazırda Nissan Ariya ve Renault Scenic E-Tech teknik olarak bağlantılı; her ikisi de grubun "AmpR Medium" platformunu kullanıyor. Ancak üretim ayrı tutuluyor: Renault modelini Fransa'da, Nissan ise Japonya'da üretiyor.

NISSAN VE RENAULT ORTAKLIĞI

İki firma arasındaki ortaklık, R5 E-Tech Electric ve Nissan Micra ile bir adım daha ileri gitti. Her iki küçük elektrikli araç da esasen tasarım ve donanımda farklılık gösterse de, Fransa'nın kuzeyindeki Douai fabrikasında aynı üretim hattından çıkıyor.

2026'da ortaklar, daha küçük segmente yönelik model atağını genişletecek. Renault, Twingo'yu 1990'lardaki orijinal modelin modern bir yorumu olarak yeniden piyasaya sürecek. Tamamen elektrikli şehir otomobili, sadece tanıdık yuvarlak farlarıyla değil, aynı zamanda 20 bin euro altında giriş fiyatıyla da cazip olmayı hedefliyor.

Zayıf satışlarla mücadele eden Nissan da düşük maliyetli bir model üzerinde çalışıyor. Şirket, Twingo'nun kendi versiyonunu piyasaya sürecek. Her iki araç da aynı teknolojiyi paylaşacak ve Renault'un Slovenya'daki Novo Mesto fabrikasında üretilecek. Dördüncü nesil Twingo'nun 2026 baharında tanıtılması beklenirken, Nissan'ınki ise 2027'nin başlarında gelecek.

'NISSAN WAVE' ADINI İLK KEZ KULLANACAK

Fransız ticaret dergisi L'argus, şirket kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Nissan'ın en küçük elektrikli otomobilinin Wave adını alacağını iddia ediyor. Wave, Nissan'ın ürün yelpazesinde yeni bir isim. Daha önce sadece Micra'nın özel lüks versiyonunda bir ek olarak kullanılmıştı.

Maliyetleri düşük tutmak için Renault, yeni Twingo'nun geliştirilmesinde Çinli otomotiv devi Geely ile ortaklık yaptı. Dördüncü nesil, grubun "AmpR Small" mimarisini kullanacak ve 63 kW'lık motoru da Çin'den gelecek.

Yaklaşık 30 kWh kapasiteli batarya ise CATL tarafından sağlanacak. Renault, 300 kilometreye kadar menzil sunacağını söylüyor. Öte yandan Renault ve Nissan ikilisinden bile daha ucuz olacak bir Dacia türevi de aynı platforma dayanacak ve 2027'de çıkacak.