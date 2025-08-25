Menü Kapat
27°
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Çinli Chery'den vites büyütme hamlesi: Omoda markasını Türkiye'ye getiriyor

Çinli otomotiv devi Chery, alt markası Omoda'yı Türkiye pazarına getiriyor. Şirket, D-SUV segmentindeki Omoda 7 modelini satışa çıkaracağını açıkladı.

Çinli Chery'den vites büyütme hamlesi: Omoda markasını Türkiye'ye getiriyor
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 14:24

Türk pazarında ilk olarak 2008-2017 arasında macerası olan Çinli otomotiv devi Chery, 2023'te yeniden girdiği ülkemizde vites büyütme kararı aldı. Şirket, globalde rekorlar kıran alt markalarından Omoda'yı 'ye getireceğini resmen duyurdu.

PAZARIN YENİ OYUNCUSU: OMODA 7 SUV

Habertürk'ün haberine göre, Omoda markasının yeni modeli olarak Türkiye'de satışa sunulacak araç, D-SUV segmentindeki Omoda 7 olacak.

Çinli Chery'den vites büyütme hamlesi: Omoda markasını Türkiye'ye getiriyor

Omoda & Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Vivian Jiang, yılında gelir, satış hacmi, ve NEV satışlarında rekor seviyelere ulaştıklarını belirtti.

Grubu'nun yılın ilk yarısında 550 bin adetlik araç ihracatı gerçekleştirerek 'in toplam otomobil ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğunu ifade eden Jiang, Çin'in otomobil ihracatında ilk sırada yer almaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Çinli Chery'den vites büyütme hamlesi: Omoda markasını Türkiye'ye getiriyor

Jiang, "Omoda ve Jaecoo ise, Temmuz 2025 itibarıyla, sadece 27 ayda dünya genelinde toplam 600 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirirken bu başarıya en hızlı ulaşan yeni marka oldu" ifadelerini kullandı.

Chery, Türkiye pazarına ilk olarak 2008 yılında girmiş, ancak 2017'de ayrılmıştı. 2023 yılında Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro gibi modellerle güçlü bir dönüş yapan Chery, 2024 yılında off-road odaklı bir diğer alt markası olan Jaecoo'yu da ülkemize getirmişti.

