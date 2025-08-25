Çinli Chery'den vites büyütme hamlesi: Omoda markasını Türkiye'ye getiriyor

Türk otomobil pazarında ilk olarak 2008-2017 arasında macerası olan Çinli otomotiv devi Chery, 2023'te yeniden girdiği ülkemizde vites büyütme kararı aldı. Şirket, globalde rekorlar kıran alt markalarından Omoda'yı Türkiye'ye getireceğini resmen duyurdu.

PAZARIN YENİ OYUNCUSU: OMODA 7 SUV

Habertürk'ün haberine göre, Omoda markasının yeni modeli olarak Türkiye'de satışa sunulacak araç, D-SUV segmentindeki Omoda 7 olacak.

Omoda & Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Vivian Jiang, 2024 yılında gelir, satış hacmi, ihracat ve NEV satışlarında rekor seviyelere ulaştıklarını belirtti.

Chery Grubu'nun yılın ilk yarısında 550 bin adetlik araç ihracatı gerçekleştirerek Çin'in toplam otomobil ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğunu ifade eden Jiang, Çin'in otomobil ihracatında ilk sırada yer almaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Jiang, "Omoda ve Jaecoo ise, Temmuz 2025 itibarıyla, sadece 27 ayda dünya genelinde toplam 600 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirirken bu başarıya en hızlı ulaşan yeni marka oldu" ifadelerini kullandı.

Chery, Türkiye pazarına ilk olarak 2008 yılında girmiş, ancak 2017'de ayrılmıştı. 2023 yılında Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro gibi modellerle güçlü bir dönüş yapan Chery, 2024 yılında off-road odaklı bir diğer alt markası olan Jaecoo'yu da ülkemize getirmişti.