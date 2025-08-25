En rahat otomobil koltuğu seçildi! Zirvede sürpriz var

Otomotiv endüstrisinin en rahat ve en kaliteli koltuklarına sahip otomobili belirlendi. J.D. Power’ın 2025 ABD Koltuk Kalitesi ve Memnuniyeti Anketi çalışmasında koltuklarla ilgili en az şikayete sahip model BMW Z4 oldu.

EN AZ ŞİKAYET ALAN MARKA

Habere göre BMW Z4, J.D. Power’ın PP100 (10n araç bayına sorun sayısı) değerlendirmesinde 3.2 puanla, koltuklarla ilgili en az şikayet alan otomobil olarak öne çıktı. Üüstün koltukları sayesinde BMW Z4, sürücülerden gelen etkili bir övgü kazanırken, rakiplerinin de bir adım önüne geçti.

TEDARİKÇİSİ MAGNA SEATİNG

Bu konfor başarısının arkasında ise Magna Seating imzası var Ürettiği yüksek kalite koltuklarla Z4, sürüş konforunu bir üst seviyeye taşıyor. Hem sürücü hem yolcu konforunu en üst düzeyde yaşatan bu roadster, koltuk performansı konusunda rakiplerine ciddi bir fark atıyor.

92 BİN KULLANICI DEĞERLENDİRİLDİ

JD Power, yakın tarihli raporunda koltuk kalitesini, aracın ilk 90 gününde yaşanan sorun sayısı ve memnuniyet düzeyine göre ölçtü. 11 aylık çalışma, Haziran 2024'te başladı ve 2025 model yılı yeni araçlarını satın alan 92.644 araç alıcısı ve kiracısının yanıtlarına dayanıyor.

Araştırma sonucuna göre BMW Z4'ün ardından Audi A5 (5,1), Porsche 911 (5,3) ve Porsche Taycan'ın (5,3) en rahat koltuklu diğer araçlar seçildi.