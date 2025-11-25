Menü Kapat
Benim Sayfam
15°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Sultanbeyli'de suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli'de suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli tutuklandı
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 02:11
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 02:11

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında ilçesinde suç örgütü üyelerini yakalamak için harekete geçti.

21 ŞÜPHELİDEN 13'Ü TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme heyeti 13 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüphelinin ise adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

Sultanbeyli'de suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli tutuklandı

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Y.M'nin elebaşılığında, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik tespit edilen "silahlı kurmak", "silahlı suç örgütü yönetmek", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "suça azmettirme", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "tehdit", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" eylemleri neticesinde, 24 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldığı belirtilmişti.

Sultanbeyli'de suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında 20 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedilmişti. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha yakalanmıştı.

