Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

"Taşlar" çetesinin dehşet eylemlerinin detaylarına ulaşıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını "Ümit" lakaplı Ramazan Taş'ın yaptığı "Taşlar" adlı silahlı suç örgütüne yönelik 33 sanık hakkında dava açıldı. Örgütün, özellikle Esenler başta olmak üzere birçok ilçede alıkoyma, araç yağmalama ve silahlı çatışmalara karıştığı belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 06:42
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 06:42

Soruşturmada, "Taşlar" örgütünün, hasım grupları olan "Çapkanlar" silahlı ile sık sık çatıştığı tespit edildi. En çarpıcı detay ise, sanıkların bu eylemleri TikTok ve Instagram hesaplarından canlı yayınlayarak birbirlerine gözdağı vermeleri oldu.

"Taşlar" çetesinin dehşet eylemlerinin detaylarına ulaşıldı

UYUŞTURUCU VE YASA DIŞI BAHİS ÇATIŞMASI

Emniyet raporuna göre, iki örgütün madde satışı, ve kart kopyalama gibi yöntemlerle sağladıkları gayrı resmi maddi gelirlerdeki çıkar çatışması nedeniyle husumet yaşadığı ortaya çıktı. Örgütlerin ilçesindeki hakimiyet mücadelesi verdikleri de belirlendi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik takibe yansıyan tapelerde, örgüt mensuplarının toplam 24 ayrı silahlı eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi. Sanıkların sosyal medyada "Esenler'in Sefiri Ümit Taş" gibi açıklamalarla örgüt propagandası yaptığı anlaşıldı.

İddianamede sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli yağma" dahil olmak üzere çok sayıda suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ehliyetten SRC'ye ustalıktan kalfalığa! Sahte belge çetesine büyük darbe
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e sert tepki! 'Yeni Yassıada çetesi'
Arsa sahiplerinin peşine düşmüşler! Define çetesinin yaptıkları şoke etti: 'Toprağa gömüp...'
Barış Boyun çetesinden infaz emri! Milyonlarca euroluk senet davası öncesi ortadan kaldıracaklardı
Çocuk katillere indirim uygulanmayacak! Yeni nesil çetelere katlamalı cezalar geliyor
Daltonlar'dan İstanbul'un göbeğinde gövde gösterisi! Çete liderlerinin doğum gününü böyle kutladılar
ETİKETLER
#uyuşturucu
#esenler
#yasa dışı bahis
#suç örgütü
#silahlı çatışma
#Sosyal Medya Propagandası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.