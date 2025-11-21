"Taşlar" çetesinin dehşet eylemlerinin detaylarına ulaşıldı

Soruşturmada, "Taşlar" örgütünün, hasım grupları olan "Çapkanlar" silahlı suç örgütü ile sık sık çatıştığı tespit edildi. En çarpıcı detay ise, sanıkların bu eylemleri TikTok ve Instagram hesaplarından canlı yayınlayarak birbirlerine gözdağı vermeleri oldu.

UYUŞTURUCU VE YASA DIŞI BAHİS ÇATIŞMASI

Emniyet raporuna göre, iki örgütün uyuşturucu madde satışı, yasa dışı bahis ve kart kopyalama gibi yöntemlerle sağladıkları gayrı resmi maddi gelirlerdeki çıkar çatışması nedeniyle husumet yaşadığı ortaya çıktı. Örgütlerin Esenler ilçesindeki hakimiyet mücadelesi verdikleri de belirlendi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik takibe yansıyan tapelerde, örgüt mensuplarının toplam 24 ayrı silahlı eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi. Sanıkların sosyal medyada "Esenler'in Sefiri Ümit Taş" gibi açıklamalarla örgüt propagandası yaptığı anlaşıldı.

İddianamede sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli yağma" dahil olmak üzere çok sayıda suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.