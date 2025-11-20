Menü Kapat
Ehliyetten SRC'ye ustalıktan kalfalığa! Sahte belge çetesine büyük darbe

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, 22 kişiye ehliyetten, çeşitli eğitim sertifikalarına, ustalıktan, kalfalığa kadar bir çok belge hazırladığı ortaya çıktı.

IHA
20.11.2025
20.11.2025
Elbistan merkezli olarak Kahramanmaraş, Mersin ve Sinop illerini kapsayan "örgütlü olarak resmi belgede sahtecilik" suçuna yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON!

Eş zamanlı operasyonda sahtecilik suçunu işlediği tespit edilen 14 şüpheli ile bu örgütten sahte ehliyet, SRC belgesi ve çeşitli sahte eğitim sertifikaları satın alan 22 kişi olmak üzere toplam 36 şahıs yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda ise 3 adet sahte ehliyet, 131 eğitim sertifikası, 107 ustalık belgesi, 21 kalfalık belgesi, 13 usta öğretici belgesi, 19 SRC1, 23 SRC2, 20 SRC3, 19 SRC4, 9 SRC5 sertifikası, 1 sahte SRC2 kartı, ayrıca 8 kayıt defteri, 1 bilgisayar kasası, 3 laptop ve 9 cep telefonu bulundu.

22 KİŞİYE SAHTE BELGE DÜZENLENMİŞ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 7’si tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kalırken, sahte belgeleri alan 22 kişi hakkında ise gerekli adli işlemler yapıldı.

