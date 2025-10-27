Dolandırıcıların yöntemleri 'pes' dedirtti! 521 milyonluk dev vurgun

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yüzlerce vatandaşı dolandıran şüphelileri yakalamak için operasyonun düğmesine bastı. Operasyon kapsamında sahte sosyal medya hesapları kullanarak bungalov ev kiralama vaadiyle kurdukları çağrı merkezi üzerinden ülke geneli 216 vatandaşı dolandıran 26 şüpheli yakalandı.

521 MİLYONLUK VURGUN

Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi olduğu tespit edilirken, şüphelilere yönelik eş zamanlı olarak Diyarbakır merkezli Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya illerinde operasyon yapılıp 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 26 şüpheliden 22'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.