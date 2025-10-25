Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonlarda; 381 kilogram metamfetamin, 1 milyon 85 bin adet uyuşturucu hap, 142 kilogram ham madde (yaklaşık 14 ton bonzai üretilebilecek miktarda) ve 203,5 kilogram kimyasal katkı maddesi bulunduğunu açıkladı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlar, İstanbul’un Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde geçtiğimiz hafta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

1 MİLYON 85 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yaptığımız operasyonlarımızla; 381 kg metamfetamin, 1 milyon 85 bin adet uyuşturucu hap, 142 kg ham madde (14 ton bonzai üretilebilecek miktarda), 203,5 kg kimyasal katkıyı ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde geçen hafta düzenlenen operasyonlarımızda; 10 şüpheliyi yakaladık.

'BU BİR İNSANLIK SUÇU'

Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye yazdı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1981982210098933829