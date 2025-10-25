İspanya’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

İspanya’da güvenlik güçleri, Cadiz limanı açıklarında yüksek miktarda esrar taşıyan sürat teknesine film sahnelerini aratmayan bir operasyon düzenledi. Kapsamlı Dış Gözetim Sistemi (SIVE) sayesinde şüpheli tekne tespit edildi.

HELİKOPTER VE BOTLAR BİRLİKTE HAREKET ETTİ

Sivil Muhafız görevlileri, kıyıya ilerleyen teknenin çuval bezi balyaları ve yakıt bidonları taşıdığını helikopterle doğruladı. İki devriye botu ve bir helikopter alarma geçti. Güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmaya çalışan iki boş sürat teknesi de tespit edildi ancak operasyon engellenemedi.

1.700 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

14 metre uzunluğundaki tekne durduruldu, içinden tam 1.700 kilogram esrar çıktı. Teknede bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

114 YAKIT BİDONUNA EL KONULDU

Aynı günün ilerleyen saatlerinde Rota’daki Aguadulce Plajı yakınlarında yakıt bidonları istifleyen kişiler fark edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, terk edilmiş şişme botta 10 bidon olmak üzere toplam 114 yakıt bidonuna el koydu.