Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e sert tepki! 'Yeni Yassıada çetesi'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Bugün yeni bir 'Yassıada çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. “Millete kötülük yapma organizasyonu”nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e sert tepki! 'Yeni Yassıada çetesi'
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Sizi yargılayacağız' sözleri eleştiri oklarının hedefi oldu. Özel'in açıklamalarına ilk tepki Sözcüsü 'ten geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı: " Genel Başkanı “sizi yargılayacağız” diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e sert tepki! 'Yeni Yassıada çetesi'

'YENİ SÜRÜM PİYASAYA SÜRÜLDÜ'

Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir “ ÇETESİ” kurmak istediğini ilan etmiş oldu. “Millete kötülük yapma organizasyonu”nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece.

Özgür Özel, Yüce Meclis’in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha “CHP yargı düzeni” kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir “siyasi itiraf” bu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e sert tepki! 'Yeni Yassıada çetesi'

Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en “karanlık” işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum.

Bu “karanlık” zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."

https://x.com/omerrcelik/status/1980625483885592956

