Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e iki soru: 'Önünde iki seçenek var'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanlığını hedef alan sözleri üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan tepki geldi. CHP'deki yolsuzluk operasyonlarını hatırlatan Tunç, Özel'in giderek dengesinin bozulduğunu ifade ederek iki soru yöneltti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e iki soru: 'Önünde iki seçenek var'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 02:26
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 02:30

, "'in önünde iki seçenek var. İplerinden kurtulup gerçekten ‘özgür' olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin ‘özel' ajandasının hizmetinde, mensuplarına saldırmaya devam etmek mi" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e iki soru: 'Önünde iki seçenek var'

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığı'na dil uzatmasının bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapmasının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesi olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı, partisindeki iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir. Müflis CHP Genel Başkanının kendi istikbalini sağlama almak için her geçen gün dengesinin bozulduğuna, ciddiyetsizlikte sınır tanımadığına üzülerek şahit oluyoruz. Hiç kimse devletimizin köklü kurumlarını, yargı organlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemelidir. Özgür Özel'in önünde iki seçenek var. İplerinden kurtulup gerçekten ‘özgür' olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin ‘özel' ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi Kendisine tavsiyemiz; sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır. Aksi takdirde eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi ünvanıyla yok olup gidecektir."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e iki soru: 'Önünde iki seçenek var'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'e memleketinde şok! İlçe Başkanı istifa etti: Tehditlerle sağlıksız ortam oluştu
ETİKETLER
#chp
#özgür özel
#yolsuzluk
#adalet bakanı
#yılmaz tunç
#yargı
#Siyasi İflast
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.