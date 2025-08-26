Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Özgür Özel'e memleketinde şok! İlçe Başkanı istifa etti: Tehditlerle sağlıksız ortam oluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi olan Manisa'da partinin Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, hem ilçe başkanlığı görevinden hem de başkan adaylığından istifa ettiğini açıkladı. Akgün, delege seçimlerine müdahale edildiğini belirterek gelen tehditlerle sağlıksız bir seçim ortamı oluştuğunu söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 22:22

'de parti değiştiren belediye başkanlarının yanında gelişmeleri yaşanıyor. Dün Ardahan'ın Göle ilçesinin Gökhan Budak'ın partiden ayrıldığını açıklamasının üzerinden saatler geçtikten sonra Manisa'nın Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün de CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Delege seçimleri sürecinde başkan adayı olan mevcut CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün ile adaylardan Burak Kultaş, Mehmet Dönmez ve Olgun Özbudak, parti binasında ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamayı okuyan Olgun Özbudak, "Bizler Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapan tüm üyelerimizin bu tür disiplin suçlarına karşı tavır almaya davet ediyoruz. Unutulmamalı ki Cumhuriyet Halk Partisi baskılara boyun eğmeyen bir tarihe sahiptir. Bu nedenle yaşananların ivedilikle genel merkez parti disiplin kurullarına taşınması, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması, örgütümüzün halkın ve üyelerin nezdinde güven ve itibarının Salihli’de yeniden tesis edilmesi artık kaçınılmazdır" dedi.

Seçimlerde tarafsız kalması gereken bazı STK’lar başta olmak üzere partide etkili konumda olan kişilerin baskı ve demokratik olmayan yöntemlerle delege seçimlerine müdahale ettiğini kaydeden Özbudak, CHP Genel Merkezi’nin yaşanan sürece müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

"BAZI KURUMLARDAN TEHDİTLER GELDİ"

CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün ise "CHP Salihli İlçe Başkanlığı’nın seçim süreci boyunca partimizin değerlerine ve demokratik değerlerine bağlı kalarak adaylığımı sürdürdüm. Amacım Salihli’mizde partimizi daha ileri taşımak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekti. Ne var ki bu süreç tamamen bazı kurumların açık ve örtülü tehditleri ile sağlıksız bir seçim ortamı oluşturulmuştur. Bu şartlar altında gerçek bir demokratik yarışın mümkün olamayacağı kanaatindeyiz. Bu sebeple partimizin ve Salihli’mizin geleceğine zarar vermemek adına ilçe başkanlığı adaylığımdan çekilme kararı aldığımı kamuoyuna sunarım. Ayrıca bugünden itibaren İlçe Başkanlığı görevimden de istifa ediyorum" dedi.

