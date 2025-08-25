Gündemin tüm detayları Medya Kritik'te! Cem Küçük ve Şamil Tayyar'dan önemli açıkılamalar

TGRT Haber'in ilgiyle takip edilen programı Medya Kritik yine önemli konu, yorum ve açıklamaların izleyicilerle buluşmasını sağlayacak. Tuna Öztunç'un sunduğu programda gazeteciler Nagehan Alçı, Şamil Tayyar ve Cem Küçük önemli yorum ve açıklamalarda bulunurken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik kritik kulis bilgilerini paylaşıyor.

İşte programda ele alınacak konu başlıkları:

- Kabineyi Ahlat’ta toplayan Erdoğan’dan ‘son düzlük’ mesajı

- İBB yolsuzluk soruşturmasında 4 ayrı iddianame geliyor…

- CHP'de gözler 15 eylül’deki şaibeli kurultay davasında...

- DEM Heyeti komisyon sonrası ilk kez İmralı’ya gidiyor…

Ayrıntılar geliyor...