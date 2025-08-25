Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları için Bitlis’in Ahlat kentine gitti. Okçular Vakfı’nın organize ettiği törene katılan Erdoğan, daha sonrasında Kabine toplantısına geçti.

İKİNCİ KEZ AHLAT'TA TOPLANIYORLAR

Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, Ahlat'ta başladı. Kabine, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ahlat’ta yapılıyor.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Toplantıda, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, ekonomideki güncel gelişmeler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Zengezur Koridoru’na ilişkin son durum ve Ukrayna-Rusya arasındaki barış müzakerelerinin ele alınması öngörülüyor.