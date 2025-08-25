Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta Terörsüz Türkiye mesajı! 'Artık son düzlükteyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu’nun kapılarının açıldığı Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yılı kapsamında Ahlat'ta düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Ahlat bu topraklarda varolmamızın simgesi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ahlat Türk milleti için Kızılelma'nın anahtarıdır" dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili net mesajlar da veren Erdoğan, "Tarih Türk Kürt ve Arap birlik ve beraberlik olacağız. Saflarımızı sıklaştıracağız. Tüm saldırıları beraberce püskürteceğiz. Kurulan tuzaklara düşmeyeceğiz. Artık son düzlükteyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta Terörsüz Türkiye mesajı! 'Artık son düzlükteyiz'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 13:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu’nun kapılarının açıldığı Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yılı kapsamında Ahlat'ta düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Malazgirt Zaferi'nin senei devriyesinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Malazgirt Zaferi tarihin en şanlı sayfalarından biridir. Bir yıllık aranın ardından bu ruh serinliğinde tekrar buluşturan Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Okçular Vakfı'mızın her bir ferdine tebriklerimi iletiyorum. Ahlatlı kardeşlerime Bitlisli vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Ahlat'ı vatan kılan cümle ecdadı cümle gazi ve şuhedayı rahmetle yad ediyorum. Bin yıllık mevcudiyetimizin en güçlü şahitleridir. Ahlat'ta ilim ferasetle buluşmuş, sanat ve zanaat edep ve ahlakla süslenmiştir.

Ahlat bu topraklarda mevcudiyetimizin simgesidir. Ahlat Türk milleti için Kızılelma'nın anahtarıdır. Kim olduğumuzu anlatan beldelerden birisi de Ahlat'tır. Bir iman kültür ve medeniyet köprüsüdür. Malazgirt Zaferi'nden Çaldıran muharebesine bu vatan için bu aziz milletin istiklal ve istikbali için canlarıyla bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Tüm değerlerimizi yaşatmaya yüceltmeye devam edeceğiz.

Mazlumlara ümit dostlarımıza güven düşmanlarımıza korku veren birliğimizi koruyacağız. Tarih Türk Kürt ve Arap birlik ve beraberlik olacağız. Saflarımızı sıklaştıracağız. Tüm saldırıları beraberce püskürteceğiz. Kurulan tuzaklara düşmeyeceğiz. Hasımlarımızı rahatsız eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin şekilde kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizin emanetlerini yere düşürmeden aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

Bu yolda çok ağır bedeller ödedik. Nice saldırılarla karşılaştık. Hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Artık son düzlükteyiz. İnşallah menzili maksudumuza suhuletle mahsul olacağız. Sayın Devlet Bahçeli'nin direktifleriyle enstitünün kurulmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum.

#Politika
