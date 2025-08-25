Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi Ahlat'ta topluyor: Gündem maddeleri dolu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bu yıl da Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel yeniden Ahlat'ta toplanılacak. 26 Ağustos günü ise Bitlis'te halkla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi Ahlat'ta topluyor: Gündem maddeleri dolu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 03:17
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 03:17

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı ’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis, Ahlat'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem toplantıya başkanlık edecek hem de Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinliklere katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi Ahlat'ta topluyor: Gündem maddeleri dolu

MALAZGİRT MEYDAN MUHARABESİ MİLLİ PARKI'NDA VATANDAŞLARLA BULUŞACAK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından detayları şu şekilde aktardı:

"26 Ağustos Salı günü ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarımızla buluşacaktır.

Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi Ahlat'ta topluyor: Gündem maddeleri dolu

KABİNE GÜNDEMİNDE NE VAR?

Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış politikalarına dair gündem başlıkları ele alınacak. İsrail'in Gazze'yi işgal planından, bölgesel savaş gelişmeleri, "Terörsüz Türkiye" sürecinde izlenecek adımlar da masada olacak.

Zelensky'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu! 'Çabalarınız için müteşekkiriz'
'TEKNOFEST Mavi Vatan'da 9 geminin Boğaz'dan geçişi ilgiyle karşılandı
