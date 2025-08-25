Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi Ahlat'ta topluyor: Gündem maddeleri dolu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis, Ahlat'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem toplantıya başkanlık edecek hem de Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinliklere katılacak.

MALAZGİRT MEYDAN MUHARABESİ MİLLİ PARKI'NDA VATANDAŞLARLA BULUŞACAK



İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından detayları şu şekilde aktardı:

"26 Ağustos Salı günü ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarımızla buluşacaktır.

Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz."

KABİNE GÜNDEMİNDE NE VAR?

Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış politikalarına dair gündem başlıkları ele alınacak. İsrail'in Gazze'yi işgal planından, bölgesel savaş gelişmeleri, "Terörsüz Türkiye" sürecinde izlenecek adımlar da masada olacak.