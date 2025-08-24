Zelensky'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu! 'Çabalarınız için müteşekkiriz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için çabaları sürüyor. Erdoğan'ın bu tutumu dünya liderlerinden takdir topluyor. Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise Erdoğan'a bir mektup yazdı. Zelensky, X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaştı.

"BÜYÜK BİR MİNNETTARLIK DUYUYORUM"

Zelensky, paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum." dedi.



Ukrayna lideri, mesajına şöyle devam etti:

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

"Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim.

Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz."