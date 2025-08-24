Menü Kapat
Zelensky'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu! 'Çabalarınız için müteşekkiriz'

Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolü üstlenen Türkiye'ye övgüler bitmiyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu yazdı. Zelenski mesajında, "Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Zelensky'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu! 'Çabalarınız için müteşekkiriz'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 11:34

Cumhurbaşkanı 'ın Rusya- savaşını bitirmek için çabaları sürüyor. Erdoğan'ın bu tutumu dünya liderlerinden takdir topluyor. Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise Erdoğan'a bir mektup yazdı. Zelensky, X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaştı.

Zelensky'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu! 'Çabalarınız için müteşekkiriz'

"BÜYÜK BİR MİNNETTARLIK DUYUYORUM"

Zelensky, paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum." dedi.

Ukrayna lideri, mesajına şöyle devam etti:

Zelensky'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu! 'Çabalarınız için müteşekkiriz'

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

"Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim.

Zelensky'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu! 'Çabalarınız için müteşekkiriz'

Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz."

